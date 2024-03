Kaspar Viilup: "Imelise idaranniku" jõudmine Eesti kinolevisse on ime

Seni andeka operaatorina tuntust kogunud Sean Price Williamsi "Imeline idarannik" on tema režissööridebüüt, mis esilinastus Cannes'i filmifestivalil.

"Imelises idarannikus" segunevad USA indie-kino ja Euroopa autorifilmi võtte- ning mõttelaad. Pealegi näeb Eesti kinolevis üsna harva USA väikestuudiote filme.

Filmiajakirjaniku Kaspar Viilupi sõnul on "Imelise idaranniku" jõudmine Eesti kinolevisse ime. "See on traditsiooniline teelolemise lugu, nagu neid seal Ameerikas ikka räägitakse, aga ega see tee kuhugi välja ei vii, pigem viib ummikusse või ringiga tagasi," kommenteeris Viilup ja lisas, et samuti on tegemist üleskasvamise looga. "Ameerika tüüpmotiiv," märkis ta.

Kasvamisest ja kasvatamisest räägib ka Türgi päritolu saksa režissööri Ilker Cataki "Õpetajate tuba". Catak annab pedagoogilise töö probleemistikku edasi põneviku vormis, näidates, kui raske on õpetajaamet.

Viilupi sõnul areneb "Õpetajate tuba" välja mikroolukorrast, millest kasvab ootamatult suur probleemistik. "See aitab meil, kes me enamus ei ole õpetajad, mõista asju, millele ei oska mõeldagi," kommenteeris ta ning lisas, et seda filmi tasub ka klassidel vaatama minna. "See on ka empaatiaharjutus. Kui mõtled, et õpetaja on jobu, vaata seda ja saad asjadest paremini aru."