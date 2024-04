Muusikaline rännak "Tulemine" esmaesitleb Laubre albumit "Northodoxian"

Kontserdil "Tulemine" katsetavad esinejad, eesotsas Lauri Laubrega Kultuurikatla erinevaid võimalusi, et tuua välja just sellele muusikale eriomased nüansid.

"Me üritame kokku segada esmahetkel täiesti võimatuna tunduvaid asju ehk oleme kokku pannud õigeusu liturgia ja rokkmuusika," ütles muusik Lauri Laubre.

Albumi eellugu algas juba rohkem kui 15 aastat tagasi Laubre rännakul Ukrainas. Ukraina mõjutusi ja muusikuid kuuleb ka kontserdil ning plaadil.

"2007. aastal külastasin Kiievis Petšerskaja kloostrit, mis on teadupoolest vene õigeusu kiriku häll, ja sellest sain ma mingisuguse elamuse, mis on valatud selleks, mida me siin täna kuuleme. Virtuaalselt astub üles Gennadiy Grimov, üks Ukraina väga kõva kitarrist, kes tegelikult salvestas kõik kitarripartiid Mõkolajivis, osalt ka raketirünnakute all. Albumil on lugu "Hero", seal on puhtalt kuulda ka tankiroomikud ja kõike sellist," ütles Laubre.

"Northodoxiani" bändi koosseisu kuuluvad veel basskitarrist Raul Vaigla ja trummar Andrus Lillepea, kontserdil astub üles mitmeid teisigi muusikuid. Selle eest, kuidas muusikaline rännak tervikuna välja näeb, vastutab lavastaja Ain Mäeots.

"See on minu tagasihoidlik roll, et muusikas ka visuaalselt tuua esile seda väge ja erinevaid tähendusvälju, sest see on muusika, mida sa pead kuulama, see ei ole asi, mida sa paned taustaks," ütles lavastaja Ain Mäeots.