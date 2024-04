Keelesäuts. Kas kväär on väär?

Kväär mõeldi uudissõnana välja 2010. aastal, et pakkuda eesti vaste ingliskeelsele sõnale queer. Eesti sõna kväär on moodustatud sõnast on väär, et viidata ingliskeelse queer'i kirjule ajaloole. Nimelt on queer'i saja aasta jooksul kasutatud tähenduses 'kahtlane', 'veider' või 'ebakohane', samuti seksuaal- ja soovähemuste halvustamiseks. Praeguseks on negatiivne kasutus valdavalt ümber pööratud ja queer'iga tähistatakse nähtusi ja enesemääratlusi, mis ei püüagi vastata traditsioonilistele ootustele soo või seksuaalsuse kohta.

Eesti sõna kväär kasutatakse mitmes tähenduses. Näiteks kirjeldatakse selle sõnaga inimesi, kelle sooline või seksuaalne enesemääratlus erineb sellest, mida peetakse tavapäraseks. Humanitaarteadustes tähistab kväär kriitilist vaatenurka, millega uuritakse, kuidas mõjutavad inimesi ühiskonna tõekspidamised soost ja seksuaalsusest. Kväär toimib ka lihtsalt lühendi LGBT (ehk lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed) sünonüümina, tähistades korraga kõiki seksuaal- ja soovähemusi.

Kvääri sobilikkuses katussõnana ei ole LGBT kogukond aga üksmeelel. Leidub neid, kes keelduvad seda kasutamast, tuues põhjenduseks negatiivse seose sõnaga väär, aga ka neid, kes on sellega inglise keele eeskujul harjunud. Paljude jaoks tähistab kväär ka vastuseisu põlgusele, mida LGBT kogukonna suhtes väljendatakse.

Aga millal ja kas mingit sõna kasutada, kui isegi konkreetse vähemusrühma liikmed ei ole selles ühel nõul? Kõige olulisem on küsida inimese enda eelistust. Samuti on hea tava vaadata järele, mis sõnu kasutavad vastava vähemuse huvisid edendavad organisatsioonid.

Aga kas selline erimeelsus on probleem? Minu meelest on see pigem märk mitmekesisusest. LGBT kogukond ei ole rühm ühesuguseid inimesi: lisaks sellele, et lesbi elukogemus erineb transsoolise inimese omast ja vanema geimehe elukogemus erineb noorema omast, erinevad LGBT inimesed üksteisest täpselt samamoodi nagu kõik teisedki.

Kokkuvõtteks – keelelisi eelistusi mõjutavad erinevused nagu sugu, vanus, päritolu, aga ka poliitilised vaated, kogemused ja palju muud. Nii ka sõna kväär puhul.