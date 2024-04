Keelesäuts. Viineriindeks ja õrriti

EKI ühendsõnastikku lisatakse aastas mitusada uudiskeelendit ehk neologismi, mis on hiljuti kasutusse tulnud. Kui me vaatame, millised on viimastel kuudel lisatud uued sõnad, siis need kajastavad enamasti meie ühiskonnas esil olevaid teemasid – me ei saa üle ega ümber keskkonnast ja kliimast, meid ümbritsevast digimaailmast ega sõjandusest.

Keskkonnast ja kliimast räägivad näiteks sõnad biopõhine, keskkonnaränne, elektrisudu ja roheväide; digimaailmast sõnad digistress, ekraanisõltlane ja hävitusvara; sõjandusest sõnad ränderünnak, humanitaarpaus ja tsiviilajateenistus.

Tõsist sisu kandvate sõnade kõrval on ühendsõnastikku lisatud ka helgemaid või lihtsalt lõbusama olemisega uudissõnu. Üks sellistest on kolahoov, mis tähistab koolieas lastele ja noortele mõeldud tegutsemisala õues, kus saab ise midagi ehitada ja meisterdada või kus saab omaloodud ehitistel ronida ja muul moel loovalt tegutseda. Teine tore näide on õrriti, mis on lisatud sünonüümiks viis aastat tagasi registreeritud uudisõnale tiiser ja mis tähendab filmi või saadet vaatama meelitavat väga lühikest eelreklaami.

Tööampsaja tähistab näiteks inimest, kes ajutiselt teeb endale meelepäraseid lühikesi tööotsi ja häktivist poliitiliselt või ideoloogiliselt motiveeritud häkkerit. Tore sõna on ka viineriindeks, mis on majanduse seisu näitaja, mis iseloomustab seda, et majanduslikult rasketel aegadel asendatakse kallimad lihatooted odavamatega, enamasti keeduvorsti või viineritega. Petturi sündroom viitab seisundile, kus inimene kahtleb oma oskustes, võimetes ja saavutustes ning elab hirmus, millal teised sellest aru saavad. Ja kui keegi kolistab ämbreid, siis on ta teinud mingi suhteliselt kergema kaaluga vea.

Nii et kui teie kohtate mõnd toredat uut sõna, mille tähendust ei tea, siis otsige seda EKI ühendsõnastikust Sõnaveebis – see on ainus sõnaraamat, kuhu uudissõnu lisame. Ja kui juhtubki, et sealt otsitud sõna ei leia, saatke see meile tagasiside nupu abil edasi. Nii võib teie märgatud sõna seal juba järgmisel päeval teistegi kasutajate rõõmuks toretseda.