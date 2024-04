Anna Kaneelina pääses rahvusvahelise talendiprogrammi HEMI Music Awards finaali

"Olen väga õnnelik, et saame sel aastal HEMI programmis osaleda. Kogu HEMI pakutav platvorm on seni olnud tõeliselt inspireeriv ning mis kõige olulisem – tiivustav. Tunnen, et ajastus selle jaoks ongi just praegu ideaalne, sest saadud teadmised ei jää pelgalt teoreetilisteks vaid rakendame neid enda uue muusika ja tegemiste teenistusse juba praegu," sõnas Anna Kaneelina.

Esimesse vooru 27 artistist pääses finaali igast riigist üks kõige tugevama potentsiaaliga artist. Osaleda said artistid Eestist, Poolast, Tšehhist, Sloveeniast, Ungarist, Rumeeniast, Põhja-Makedooniast, Serbiast ja Kreekast.

Sel aastal jõudsid finaali lisaks Anna Kaneelinale veel: Island Mint (CZ), AMKA (GR), Freakin' Disco (HU), Lufthansa (MK), Immortal Onion (PL), MUSSPELL (RO), Keni Nije Mrtav (RS) ja Astrid- (SL).

Finaliste premeeritakse nende vajaduste järgi kokku pandud mentorlusprogrammiga ning koostööd HEMI partnerfestivalidega. Novembris selgub kõige edukam artist, kes saab võimaluse esineda ühel tema stiiliga sobituval Euroopa suurfestivalil.