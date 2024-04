Alec Baldwini filmi "Rust" relvastaja mõisteti tahtmatu tapmise eest vangi

2021. aasta sügisel hukkus filmivõtete ajal Ukraina päritolu Ameerika filmioperaator Halyna Hutchins, kuna Baldwin tulistas teda relvast, kus oli paukpadrunite asemel päris padrun. Režissöör Joel Sousa sai samast lasust haavata.

Relvastaja Hannah Gutierrez Reed (26) mõisteti süüdi tahtmatus tapmises peale seda, kui kohus otsustas, et tema hooletus põhjustas operaator Halyna Hutchinsi surma.

Kohtunik Mary Marlowe Sommer sõnas, et Gutierrez pole protsessi ajal üles näidanud mingitki kahetsust.

Enne kohtuotsuse väljastamist kuulas kohtunik üle Hutchinsi sugulased ja sõbrad, tema agendi ning "Rusti" režissööri Joel Souza, kes sai haavata samast lasust, mis Hutchinsi tappis.

Gutierrez Reedi on alates 6. märtsist hoitud Santa Fe maakonna täiskasvanute kinnipidamisasutuses.

Oma ettevalmistatud avalduses sõnas Gutierrez Reed, et tema süda valutab Hutchinsi pere pärast ning ta on kurb, kuidas meedia on nende traumaatilist tragöödiat üle võimendanud ning teda ennast täieliku koletisena kujutanud.

Gutierrez Reed palus kohtul endale määrata katseaja alusel tingimisi vangistuse.

Prokurör Kari Morrissey kirjutas eelmisel nädalal märgukirjas, et Gutierrez Reedi vanglakõnedes ei kajastu kahetsus, vaid ta süüdistab juhtumis endiselt teisi, nende seas Baldwini, filmi produtsenti ja parameedikuid, kes Hutchinsit peale laskmist aidata proovisid. Lisaks olevat Gutierrez Reed kutsunud vandekohtunikke idiootideks ning teinud halvustavaid remarke nii kohtuniku kui süüdistaja aadressil

Kohtunik Marlowe Summer võttis seda otsuse langetamisel arvesse ning lisas, et oma avalduses ei avaldanud Gutierrez Reed kordagi oma teo üle kahetsust, mistõttu ei vääri ta katseaega ja tingimisi vangistust.

Gutierrez Reed plaanib otsuse edasi kaevata.

New Mexico prokuratuur loobus eelmisel aastal Alec Baldwini tapmissüüdistustest, kuid tänavu jaanuaris sai näitleja süüdistuse tahtmatu tapmise eest uuesti ning läheb kohtu alla juulis.