Dali in Bali tantsijad: vabariigi aastapäeva kontserdi kutse oli üllatus

Trupi asutaja Irena Pauku sõnul olid nad Eestis esimesed, kes selle stiiliga tegelema hakkasid. "Alguses ma kirjutasin kolmele oma sõbrale, et mul on selline mõte, äkki proovime. Vaikselt hakkasime pihta, meid oli ainult kümme, praegu on meid 36," meenutas ta ning lisas, et frame up´iga tegelemine on elustiil.

"Meil on siin inimesed, kes näevad tantsus midagi rohkemat kui lihtsalt füüsilist tegevust. Tantsimisel on oma tagamõte. See on kindlasti eneseväljendus, see on vabadus ja looming. Minu tantsijad on tulnud hästi erinevatest tantsustiilidest, mul on hip-hop tantsijaid, mul on kaasaegseid tantsijaid, iluvõimlejaid, meil on hästi kirju seltskond koos ja see ehk teebki meie grupi nii eriliseks," ütles Pauku.

Vabariigi aastapäeva kontserdil esitas trupp konkreetselt selleks sündmuseks loodud ja teises stiilis tantsu. Kutse esineda kontserdil tuli trupile üllatusena. "See tuli nagu iga teine pakkumine läbi Instagrami, lihtsalt kirjutati, et nägime teid Youtube'is ja siis me mõtlesime vau! Nii uhke tunne! Oli suur rõõm teada, et inimesed uskusid, et me saame sellises kontekstis midagi kvaliteetset teha."

Trupi koreograafia loob Pauku ise. "Mul on sellised tantsijad, kes igatpidi mind inspireerivad. Jah, viimased koreograafilised otsused teen mina, aga kogu see protsess kindlasti lähtub minu tantsijatest. Mina loon koreograafiat, aga ainult nende abil," tõdes ta.