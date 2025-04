Esietendub Irena Pauku ja Dali in Bali tantsulavastus "The Beast"

Reedel, 4. aprillil esietendub Irena Pauku ja tantsutrupi Dali in Bali tantsulavastus "The Beast". 40-liikmeline trupp toob koos lavastaja Paukuga lavale Eesti esimese frame up stiilis tantsulavastuse.

Irena Pauku on tantsuõpetaja ja koreograaf, kes on omandanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias tantsukunsti kõrghariduse ja Tartu Ülikoolis teatriteaduste magistrikraadi.

2022. aastal lõi Pauku oma tantsugrupi Dali in Bali, mis on Eesti esimene frame up tantsustiilist inspireeritud kollektiiv. Frame up stiili iseloomustab tihe ning tehniliselt nõudlik koreograafia ja kõrgete kontsade kasutus. Grupi moodustavad erineva tantsutaustaga artistid, kelle koostöös sünnib eksperimentaalne ja omanäoline tõlge tantsule, liikumisele ja kehale.

Kultuurisaatele "OP" rääkis Pauku, et Dali in Bali trupp oli Eestis esimene, kes selle stiiliga tegelema hakkas. "Alguses ma kirjutasin kolmele oma sõbrale, et mul on selline mõte, äkki proovime. Vaikselt hakkasime pihta, meid oli ainult kümme, praegu on meid 36," meenutas ta ning lisas, et frame up'iga tegelemine on elustiil. Dali in Balit võis näha ka 2024. aasta vabariigi aastapäeva kontsertlavastuses.

Tantsulavastuses "The Beast" viiakse vaatajad vanade mütoloogiate ja muinasjuttude radadele. 40 tantsijat äratavad ellu visuaalse ja müstilise organismi, mis pakub emotsionaalset vaatemängu. "The Beast" on värav, kus kohtuvad muinasjutt ja tänapäev, üks annab teisele käe ning koos jõuavad nad tagasi olevikku.

Tantsulavastus esietendub 4. aprillil Tallinnas Vene kultuurikeskuses. Tallinnas jõuab "The Beast" lavale kolmel korral. 21. aprillil on võimalik tantsulavastust näha ka Vanemuise teatris.