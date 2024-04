Ruth Huimerinna näitus püüdis pildile tööstusmaastikud ja seebimullid

Disaini- ja Arhitektuurigaleriis on 27. aprillini avatud näitus "Füüsika ja lüürika", kus fotokunstnik Ruth Huimerind on püüdnud piltidele lagunevad tööstusmaastikud, värvilised seebimullid ja kaunid modellid.

Fotod on tehtud 2004. aastast praeguseni. Huimerind lavastab fotostseene, kasutades ära loomulikku valgust ja huvitavaid võttekohti, lisades sinna omalt poolt värvilisi detaile.

"See on minu seebimullinäitus. Ma olen neid pilte ammu teinud. Alguses tegin ma neid väga lihtsalt, aga nüüd olen juba kõrgemale tasemele jõudnud. Minu abilised suudavad juba nii suuri mulle teha ja need on nii ilusad ja nii ägedad," ütles fotokunstnik Ruth Huimerind.

"Ma ikka otsin välja need toredad asjad, mis mulle väga meeldivad. Näiteks need vanad tööstushooned. Võib olla see ongi kõige suurem ajend nende viimaste tööde tegemiseks. Mul on paar-kolm kohta, mis on mind nii väga vaimustanud ja ma muidugi tohutult kardan, et need kaovad ära. Ja need kaovadki ära! Ma käin ja pildistan neid asju, enne kui need ära päästetakse ja ilusaks tehakse," lisas Huimerind.