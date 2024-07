Galerii: Ruth Huimerinna fotonäituse "Füüsika ja lüürika" avamine Pärnus

Pisikesed mullid on vaht. Need võivad sind ümbritseda vannis või lõbustada vahuveiniklaasis. Mõnu ja ilu. Aga hiigelsuur mull on kui aegruumi vilksatus oma hapruses ja hetkelisuses. Või siis, olenevalt materjalist, hoopis kui kookon, mis võib sind katta ja kaitsta (näiteks järgmisel planeedil).

Mull on võlunud aastasadu nii füüsikuid, lüürikuid kui ka filosoofe.

Seda hetke, mis jääb mulli tekkimise ja kadumise vahele, imetleb Ruth taas ja taas, jälitades ilu ja luues imesid, püüdes neid pildile, üritades tabada mulli imet.

Näitus on avatud 1. septembrini.