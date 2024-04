Tallinna graafikatriennaali kuraatoriks valiti Marika Agu

Marika Agu peanäitus järgmisel Tallinna graafikatriennaalil kannab pealkirja "Salvesta kui...". Näitus tegeleb mineviku talletamise küsimustega, otsides traditsioonilistele mälu alalhoidmise viisidele uusi lähenemisi. Sealjuures võetakse arvesse erinevate ühiskonnagruppide sotsiaalseid võitluseid, tehnoloogilisi vahendeid ja kliimamuutusi.

Marika Agu on Tallinnas tegutsev kuraator. Ta on 2017. aastast töötanud kuraatori ja arhiivi projektijuhina Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses, korraldades arhiivi trükiste ja videote põhjal näituseid ja linastusi. Ta oli 2023. aastal toimunud Islandi kunstifestivali Sequences kuraatoritiimi liige ning on 2021. asutatud kaasaegsele kunstile pühendatud ajakirja A Shade Colder kolleegiumi liige.

"Olles ümbritsetud lakkamatust infovoost, oleme silmitsi küsimustega, mida peame vajalikuks alles hoida ja millistes vormides säilitada möödunut. Näituse ettepanek lähtubki küsimusest, mida see tähendab, kui varem kehtinud andmete ja teadmiste väärtus on muutunud ning liikunud uude kohta," selgitas kuraator.

Tallinna graafikatriennaali juhi Britta Benno sõnul võtab Agu ettepanek arvesse triennaali senist traditsiooni, tuues tähelepanu graafikale kui meediumile.

"Graafika ülesandeks on alati olnud ka mälu talletamine ja arhiveerimine, mistõttu sobib Agu näituse kontseptsioon triennaaliga väga hästi. Samuti hindan kõrgelt kuraatori põhjalikkust süüvida Balti regiooni kunstnike loomingusse nii nende töökodades kui kogudes ning viisi, kuidas Agu töötab graafika kui meediumiga kaasaegse näituse kontekstis," lisas Benno.

Tulevase triennaali üks põhifookusi on lähiregiooni omavahelise koostöö tugevdamine ja rahvusvaheliste kultuurisidemete loomine. "Graafikatriennaal oli pikalt kolme Balti riigi suurüritus, nii et mõnes mõttes on see tagasi juurte juurde naasmine. Teisalt on see püüdlus ka aeglasema, lokaalsema ja vähesema poole, milleni võiks keskkonnateadlikult kõik suurüritused tänapäeval püüelda. Meil toimub ja tehakse lähiregioonis väga põnevaid asju kunstiskeenes, ja seda on oluline näidata," selgitas Benno.

Graafikatriennaali kuraatori valikukomisjoni kuulusid graafikatriennaali juhatus (koosseisus Marten Esko, Brigita Reinert, Jaanus Samma) ja nõukogu liikmed (koosseisus Eha Komissarov, Eva Näripea, Eve Kask, Elnara Taidre).

Tallinna graafikatriennaal on üks vanimaid Eesti kunstifestivale, mille esimene näitus toimus 1968. aastal.