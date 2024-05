Muuseumiööst võtab Roheliste rattaretke raames osa 2000 ratturit

Eesti maanteemuuseumisse kogunesid rohkem kui 2000 ratturit, kellel oli selja taga kümned ja kümned kilomeetrid Lõuna-Eesti teedel ja kirev kultuuriprogramm, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roheliste rattaretke päevajuht Kristo Elias ütles, et roheliste rattaretk on teatud inimestele eluviis ning mõned on sellest osa võtnud juba kõik 32 korda.

"Siin on abiellutud pärast rattaretkel kohtumist, siin käiakse sõpruskondadega, perekondadega. Aga põhiline on see, et see ei ole ralli. Sa võid käia erinevates kohtades, et mis Lõuna-Eestil pakkuda on. Siin on muuseumid, siidrikojad ja mis kõik siin Lõuna-Eestis sellised ampsud on ja kohajutud, kus kohalikud räägivad ja siis lihtsalt naudid seda Lõuna-Eesti loodust," rääkis Elias.

Rattaretkel osaleja Tampo ütles, et kõige eredamad peatuskohad oli Kiidjärv ja Taevaskoja.

Maanteemuuseumis käib suve jooksul keskmiselt umbes 40 000 inimest. Varasemad muuseumiööd on sinna toonud ühe õhtuga 1000 külastajat.

"Nüüd siis vurab 2000 ratturit mööda. See on meie jaoks suurem rekord mingis mõttes. Muuseumiöö ongi iga muuseumi jaoks hooaja algus, kus tulevadki need massid ja tulevad ka sellised inimesed, keda tavaliselt võib-olla muuseumis ei kohta," ütles Eesti Maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon.