New Yorgi disaininädalal jõudis Suurde Õuna rekordkogus Eesti disaini

Ligi poolsada Eesti disainerit esitlevad New Yorgi disaininädalal oma loomingut näitusel "Upmade in EE", mis keskendub leidlikele ideedele ja jätkusuutlikule disainile. Näituse eesmärgiks on ameeriklastele turvustada erinevaid materjali ümbertöötlemise võimalusi ja biomaterjalide kasutamist.

Tänavusel New Yorgi disaininädalal on esindatud 45 Eesti disainerit, kes on Manhattanil huvilistele vaatamiseks ja ka katsumiseks pannud oma leidlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid. Nii ulatuslikult ei ole Eesti disaini New Yorgis veel esitletud. Sohosse on toodud koguni 1,5 tonni kodumaist disaini – ehetest sisustuselementideni.

Peamiselt jätkusuutlikule disainile keskenduv näitus tutvustab ümbertöötlemise võimalusi ja biomaterjalide kasutamist. Näiteks seeneniidistikust valmistatud sisustuselemente, munakoortest ehteid, vetikatest ülerõivaid ja suitsukonidest tarbeesemeid.

"Needsamad konid olen korjanud New Yorgi tänavalt, galeriisse jalutades. See näitabki protsessi esimest otsa. Siin on tänavad neid väga täis. Kasutan kohalikku koni, sest üle piiri ei saa sellist kraami tuua," rääkis kunstnik Ines-Issa Villido.

Väljapaneku kuraator Ilona Gurjanova nentis, et disaini eksportimine võib väga keeruline olla.

"Need, kes on eksportinud oma tooteid, teavad, et igal asjal peab olema sertifikaat, alates euroalustest kuni siis kaameli karvadeni. Kõike peab sertifitseerima. Loomulikult on see keeruline ülesanne, aga praegu läks tänu koostööpartneritele kenasti," lausus ta.

Ameeriklaste sõnul on neil eestlastelt jätkusuutliku disaini osas palju õppida.

"Seda ruumi ei tohiks vaadata pelgalt näitusena vaid ka laborina, kus uusi asju katsetatakse. Kutsun siia USA disainereid, et nad tuleksid vaatama ja ütlen neile, et nad pööraksid tähelepanu huvitavatele katsetele – et nad õpiks sellest ja ehk saaksime mõned ideed ka omaks võtta," märkis USA tööstusdisainerite liidu juht Surya Vanka.

"Loovus, mis Eestist tuleb, on lihtsalt maagiline. Innovatsioon ja jätkusuutlikkus on midagi, mida me ameeriklastena veel ei hinda, eriti jätkusuutlikkuse osa. See on nii maitsekalt disainitud, lihtsalt ilus," kiiris nahakunstnik Anthony Luciano.

"Upmade in EE" on New Yorgis kõigile huvilistele avatud kolmapäevani.