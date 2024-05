Eesti disainerid esitlevad jätkusuutliku disaini saavutusi New Yorgi disaininädalal

45 Eesti disainerit esitlevad oma leidlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid 16.-22. mail New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN. Nii ulatuslikult eksponeeritakse Eesti disaini New Yorgis esmakordselt.

1,5 tonni Eesti disaini on teel New Yorki näitusele "UPMADE IN EE", kus saab näha näiteks sisustust, mis on valmistatud seeneniidistikust ning tarbeesemeid, mis on valmistatud suitsukonidest. Jätkusuutliku moe näidetena esitletakse ümbertöödeldud materjalidest ja vetikatest ülerõivaid ning teksaniidi jääkidest pitskleite. Teenusedisaini heade näidetena tutvustatakse e-residentsust ja esmakordselt esitletakse toodete digitaalset passi. Graafilise disaini näidetena on näitusel Eesti kultuuriplakat.

Näituse kontseptsiooni eesmärk on demonstreerida, kuidas tänapäeva maailmas, kus liigtarbimine viib jäätmete ja toodete üleküllusesse, pakuvad disainerid loovaid lahendusi pakilistele küsimustele, kuidas luua tooteid, mis pole mitte ainult vastupidavad, vaid ka olulised ringmajanduse jaoks, rõhutades ressursside mõistlikku kasutamist ja jäätmete minimeerimist.

"Suured rahvusvahelised projektid saavad teoks eelkõige heade kontaktide olemasolule ning mingile indikatsioonile, et Eesti disain võiks ookeani taga huvi pakkuda. Lähtusime Ameerika ekspertide tagasisidest, et Eesti jätkusuutlik disain võiks lisaks IT-saavutustele USA-s huvi pakkuda," kommenteeris üks näituse kuraatoreid Ilona Gurjanova.

Suurem osa näitusest, mis toimub Soho loovas atmosfääris, keskendub jätkusuutlikule disainile, mis austab traditsiooni, taaskasutust ja innovatsiooni. Esitletakse kauakestvaid käsitöötooteid, toodete ringlussevõtu ja materjali ümbertöötlemise võimalusi ning biomaterjalide tipptasemel kasutamist, mis kõik toetavad ökoloogilist jätkusuutlikkust.

Galeriis esinevate disainerite seas on noored eksperimenteerivaid tegijad, nagu Siim Karro, Sandra Luks, Eva-Karlotta Tatar, Juhan Soomets, Urmas Lüüs, Hannah Segerkranz kõrvuti kogenud ja staažikate tööstusdisaineritega, nagu Tarmo Luisk, Leonardo Meigas, Elmet Treier ning samuti Piret Loog, Mare Kelpman ja Kärt Summatavet. Esindatud on ka mitmed suurtootjad ja Red Doti võitjad, nagu Huum, Jalg ning mööblitootja Radis.

Disainipäevade mitmekesine programm algab Reet Ausi loenguga Pratti Instituudis. Aus tutvustab esmakordselt toote digipassi, mis annab olulist teavet toote elutsükli, materjalide ja jätkusuutlikkuse atribuutide kohta. Reet Ausi dokumentaali "Out of Fashion" on võimalik jälgida ja hilisemas vestluses osaleda Skandinaavia Majas. "Disainerile on oluline oma loomingut tutvustada ja testida võimalikult laialdaselt. USA turg on kindlasti erinev Euroopast ja seda põnevam on kokkupuude sealse professionaalse disainikogukonna, ostja ja näitusekülastajaga," kommenteeris Aus.

Koostöö Ameerika disaineritega on viinud mitmete ühistegevusteni, sealhulgas toimub hiljutise e-residendi Anthony Luciano moekas stuudios nahktoodete töötuba, mille tulu pühendatakse Eesti disainile. USA Disainiliidu presidendi Surya Vanka juhtimisel toimuvad avapeol avalikud vestlused eesti disaineritega. Heaks ajastuseks on ka ByDesign Europe poolt valminud Eesti disaini ja e-residentsust tutvustava lõigu ekraniseering CBS kanalil.

Näitus sünnib Eesti Disainerite Liidu koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja e-residentsusega.

Näitus on avatud 16. kuni 22. maini aadressil: 188 Lafayette St, SoHo.