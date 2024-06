Disainer Elmet Treier: disain peab ajaga kaasas käima

Oma toodete tegemisel kasutab ta võimalikult palju ära suurtööstuse jääke. "Kasutan juba olemasolevaid vorme, mis on kunagi tehtud mingi toote jaoks konkreetselt. Suurtes tootmistes seisavad riiulite peal sajad ja sajad valmis pressvormid, millega saab vineeri pressida. Mingi hetk need elavad oma elu ära ja mina võtan need kasutusse, et ei peaks tegema uusi vorme," selgitas ta ning lisas, et enne vormideni jõudmist peab ikkagi olema valmis idee, mida teostama hakata.

"Disain hakkab ikkagi ju peast - sa mõtled ööd ja päevad kuidas midagi lahendada. Ja kui mingi idee on kuju võtnud, siis on palju arvutitööd, et saaks kraadid, nurgad, proportsioonid kõik paika," selgitas ta.

Hea disani puhul peab Treier oluliseks ühest küljest ajatust ja teisest küljest ajaga kaasaskäimist. "Hea disain on ikkagi see, mis töötab aastaid, aastakümneid, aastasadu. Seda on meie ümber väga palju, mida me tihtipeale ei märkagi."

Oma toodete puhul peab ta oluliseks ka kliendisõbralikkust. "Eks klient on ikkagi lõpuks kõige tähtsam – endale sahtlisse võib ju teha mida iganes, aga kui keegi sul seda ei osta, siis on see ju nukker. See on pikk ja raske tee ja selle tee alguses on kindlasti soov teha lihtsalt ägedaid ja huvitavaid asju endale aru andmata, et mida meil tegelikult vaja on. Aga elu sõelub välja – vajadused ja tahtmised on erinevad."

Disainerina peab Treier enda eesmärgiks lahendada inimeste harjumuste ja elamislaadiga seotud väljakutseid. "Disaini peab järgi jõudma elumuutustele. See on tänase disaini väljakutse, sest head disaini on tehtud aastasadu, aga inimeste harjumused ja elustiil muutub. Ja sellega tuleb kaasa minna."