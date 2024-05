Isikunäitusel "Pea pilvedes, jalad maas" näeb Leida Ilo seniavaldamata töid

Näitusel on eksponeeritud ligi 70 Ilo teost. Nende seas ehted, skulptuurid, kompositsioonid, installatsioonid ja seinaplaadid. Suur osa töödest pärineb muuseumikogust, kuid on ka selliseid, mis on pikalt kunstniku arhiivkogusse peidetud ja alles nüüd esimest korda avalikult vaatajate ette toodud.

80-aastase kunstniku loomingus on palju looduskujundeid ja selgelt tõusevad esile kroonid ja pärjad, mis on ka näitusel eksponeeritud.

"Ma olen teinud pärgi ja kroone. Üksnäituse teema oli "Pärjad ja kroonid". Pärjad on lõbu, aga kroon on au või kannatus ja siis see teema on laienenud. Ma ei ole vastu tahtmist ühtegi tööd teinud, ükskõik millise töö puhul. Kõigepealt ma pean tahtma seda teha. Mulle meeldib öelda, et ma ei ole tööd teinud, et ma olen mänginud," ütles metallikunstnik Leida Ilo.

"Pea pilvedes, jalad maas" jääb avatuks 8. septembrini.