Tartu laulu- ja tantsupidu algas suure tantsuga

Tartu laulu- ja tantsupidu algas tule süütamisega esimese üldlaulupeo mälestuskivi juures. Ühise rattasõiduga liiguti sealt Maarja kirikusse jumalateenistusele ning kella neljaks jõudis tuli Tartu Lumeparki, kus algas tantsupeo esimene etendus.

Etendusest "Juure juures" võtab osa 2300 tantsijat 12 liigist. Sealhulgas on esimest korda laval ka väliseesti rühmade liik.

"Tantsupidu "Juure juures" räägib loo vanavanemate ja laste vahelisest suhtlusest ja sellest, et hoiame praegu ja siin kohe neid inimesi, kes meie kõrval on, et me hiljem ei peaks kahetsema," rääkis tantsupeo kunstiline juht Kristel Maruste.

Tantsijad olid etenduse eel elevil ja nende sõnul ei jää Tartu tantsupidu suurele üldtantsupeole sugugi alla.

"Ühine tunne on täiega olemas. Korraldus on minu meelest samamoodi tipptasemel nagu üldtantsupeol. Tõesti, tantsijaid on vähem, see teebki võib-olla sellise mõnusama õhkkonna võib-olla isegi rohkem. Proovipäevad on täpselt samasugused olnud. Ja noh, eks vaatame, täna saab siis seda tantsupeo suppi ka, mida alati üldtantsupeol saab, nii et ma arvan, et see on veel selline kirss tordil," lausus rahvatantsija Emma.

Rahvatantsija Sander kiitis samuti etendust. "Etendus on väga äge. Tantsud on ägedad. A-rühma tantsud on väga hingelised. Neidude rühmad ja naiste rühmad teevad ilusaid mustreid laval ja finaal on võimas ja lähevad kõik tantsud väga hinge," ütles ta.

Tartu laulu- ja tantsupeo nädal saab lõpu laupäeval, 22. juunil, mil toimub laulupidu "Õnn ja rõõm".