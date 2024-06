Lutsu külaplatsil etendub muusikaline vabaõhuetendus"Eesti päästmine"

Lavastuse keskne teema on maarahva raske olukord, kes hakkavad riiki päästma ärkamisaegsete suurkujude abiga. Etenduse muusika on ärkamisaja luulest inspireerituna loonud rock-ansambel Valem Vale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See räägibki sellest, meie hetke maaelust, et kõik on kinni pandud - koolid, poed, raamatukogud - kõik igal pool suletakse. Ja kuidas maarahvas peab siis ellu jääma. Ja siis ongi meie lavastuses üks aferist, kes on ennast teinud prohvet Maltsvetiks, mõtleb, et saaks sellest ise kasu lõigata ja mõtleb, et kutsub appi Suure Tõllu, aga tulevad teisest ilmast hoopis teised tegelased," rääkis Lutsu Teatri eestvedaja Janno Rüütle.

Nii tahab lavastuse autor Aidi Vallik läbi huumori tabada praeguse Eesti elu ja poliitika valupunkte.

Lavastaja Ivo Eensalu ütles, et paralleelid on Eesti poliitikutega. "Ja need samad mehed ja naised, kes 150 aastat tagasi elasid, et igal ühel on praeguse poliitilise olukorraga paralleelid olemas. Nii et, see on minu meelest küllalt kaasaegne tükk," sõnas Eensalu.

Kuidas siis Jakob Hurt selles formaadis püüab Eestit päästa?

"Oma teadmiste ja tarkustega, enda elunägemist selle generatsiooni inimestele edasi anda ja võib-olla selle tarkuse pealt saame tänases ühiskonnas ka veel midagi ära teha," vastas Jakob Hurda osatäitja Tambet Krasnov.

Lavastust "Eesti Päästmine" mängitakse Lutsu külaplatsil seitse korda.