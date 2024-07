Pildid: Põhjala tehases avati Anisa ja Talia ühisnäitus

Reedel, 12. juulill avasid maalikunstnikud Anisa ja Talia Põhjala tehases ühise näituse "Blossom and bosom".

Uuel näitusel kutsuvad maalikunstnikud osa saama enda värvikast dialoogist looduse ning naiselikkusega. Kunstnike töid ühendab huvi looduslike mustrite ja kirg erksate toonide vastu.

Näitusel on Talia selge ja lihtsa kompositsiooniga maalid tasakaalustatud Anisa rikkalike ja jutustavate teostega.

Anisa (s. 1988) on kunstnik, kes hetkel on Eestis ja Soomes doktorikraadi omandamas. Varasemast on tal kaks magistrikraadi kujutava kunsti ja kunstikorralduse erialal Venemaal ja Saksamaal.

Talia (s. 1989) on õppinud maalikunsti Tartus ja täiendanud Türgis. Peamiseks väljendusviisiks kasutab ta maali meediumit. Talia hiljutised isikunäitused on toimunud Tartus (2021, 2022) ja Helsingis (2021).