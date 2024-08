"Mina, supervaras 4" on Eesti kinolevis kogunud üle 100 000 vaatamise

Marveli koomiksifilm "Deadpool ja Wolverine" püsib teist nädalat Eesti kinolevi tabeli tipus ja on praeguseks toonud kinno 50 087 vaatajat. 100 000 vaatamise maagilise piiri ületas aga animafilm "Mina, supervaras 4".

Uusi tabeliste on sel nädalal vaid üks: Crockett Johnsoni raamatul põhinev koguperefilm "Harold ja võlukriit", kus peaosas astub üles Zachary Levi, kogus avanädalavahetusel veidi üle 1400 külastuse.

"Pahupidi 2" püsib vaadatuimate filmide tabelis aga juba kaheksandat nädalat ja on selle ajaga kogunud ligi 120 000 vaatamist.

Keeruline on näha, et tulevad nädalad tabeli tipus erilist muutust kaasa tooks, sest "Deadpool ja Wolverine", "Mina, supervaras 4" ja "Pahupidi 2" on tänavuse aasta suurimad kassahitid, kellele vastast naljalt ei leidu.