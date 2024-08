Septembris jõuab Tallinnasse Broadway etendus "Väike prints"

"Meil on hea meel, et "Väikese printsi" rännakud jõuavad sügisel

Eestisse. Oma teekonnal jutustab peategelane loo inimlikkusest läbi

maagiliste kohtumiste erinevate inimeste ja kultuuridega. Meil on

võimalus tuua Tallinnasse Antoine de Saint-Exupéry ajatu lugu

sõprusest, üksindusest, armastusest ning nii meie kui ka teiste

planeetide eest hoolitsemisest," ütles lavastaja Anne Tournié.

Broadway Entertainment Groupi produtseeritud originaallavastus "Väike

prints" ärkab laval ellu täiskasvanutele mõeldud etenduses, mis seob üheks teatraalse vaatemängu, tantsu, muusika, videoprojektsiooni ja tipptasemel õhuakrobaatika.

"Väikese printsi" lavastaja ja koreograaf on Anne Tournié, kaaslavastaja Chris Mouron ja originaalmuusika autor Terry Truck. Antoine de Saint-Exupéry raamatut on müüdud üle 200 miljoni eksemplari ja see jutustab aegumatu loo sellest, kuidas oluline on silmale nähtamatu.

Etendus on prantsuse keeles ja eesti- ning venekeelsete subtiitritega.