Kristjan Üksküla tõi Esna mõisas lavale absurdikomöödia "Võluöö ulgumerel"

Järvamaal Esna mõisas on lavastaja Kristjan Üksküla kutsunud kokku rühma sõpru ja õpilasi Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli päevilt, et tuua koos välja absurdikomöödia "Võluöö ulgumerel".

Lavastuse aluseks on kaks poola näitekirjaniku Slawomir Mrožeki lühinäidendit, mis oma absurdihuumori poolest kõlksuvad hästi kokku mõisa omapärase atmosfääriga.

"Kuidas võib juhtuda, et inimene, tundes väga suurt kiusatust millegi suhtes, võib isegi hakata kahtlema oma eksistentsis. Ja teine vaatus käsitleb vabaduse teemat – kui inimesena kõik ära võetakse või tahetakse võtta, mis ja kas meile siis üldse alles jääb," kirjeldas osatäitja Kaspar Velberg.

"Idee sündis natukene ka sellest, et avastasime ühel hetkel hea sõbra Kaspar Velbergiga, et me pole koos laval pikalt üldse mängida saanud, kuigi olime koos Linnateatris 10 aastat. Oleme üksikuid repliike kogu aeg vahetanud, et äkki oleks aeg luua endale võimalus ka koos mängida nii, et on mängitud," selgitas lavastaja, osatäitja ja muusikaline kujundaja Kristjan Üksküla.

"Minu jaoks on see hästi imeline ja romantiline koht selliseks suvelavastuseks ja romantilised augustiööd, mis siin saama hakkavad, siin on oma eriline atmosfäär ja kõik need teemad hakkavad siin hästi kõlama," ütles osatäitja Paul Abiline.

"Siin lavastuses on lisaks absurdile ja Mrožeki absurdihuumorile minu meelest kandval kohal ka muusikaline kujundus – elav muusika ja nagu ka varasemalt Kristjani lavastustes ta teeb ka ise muusikalise kujunduse ja see on minu meelest ka väga elav," ütles osatäitja Mathias Ausmeel.

Lavastust mängitakse 12 korda augustikuus Esna mõisa saalis.