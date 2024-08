Pildid: Artrovert galeriis avati Elerin Ello maalinäitus

Näituse maaliseeriast leiab nii veest ja veekogudest inspireeritud fotorealistlikke konkreetse asukoha ning looga seotud hetkes viibimisi, rannaleidudest inspireeritud ja üleelusuuruseks maalitud kivikesi kui ka täiesti abstraktseid töid, mille ainsaks tõukeks on tunne, meeleolu.

"Ma ei saanud enam vanaviisi maalimist jätkata ja uut hingamist ei paistnud. Maalima asudes kogesin väsimust, suutmatust ellu viia plaanitud ideid. Pintsel kukkus käest. Praegu saangi maalida ainult väga endasse kuulatades ja spontaanselt. Puhta loomisvoolu usaldamine on muutunud minu jaoks kõige tähtsamaks, see kannab ja toob rõõmu loomingust. Olen liikunud tagasi loomisrõõmu juurde, mida mäletan lapsepõlvest, lihtsusesse," selgitas Ello.

""Pinnavirvenduse" maalid lähtuvad sisemisest loomulikust liikumisest. See on tants, järgnemine impulsile täpselt sinna, kuhu käel on vaja vajutada pintslitõmme, kuhu on kõige loomulikum voolata, kus on vaba koht ja ruum juba ootamas. Iga värvijälg on justkui selle miski esile toomine, mis on seal kogu aeg olnud ning oodanud ilmumist ja lõuendil avaldumist," lisas ta.

Eleriin Ello (s. 1984) on vabakutseline maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia trükigraafika eriala BA (2007) ning maalikunsti eriala MA (2010).

Näitus on avatud 21. septembrini.