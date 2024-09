Eesti Kunstiakadeemia välisseinal avati grupiteos "Viimane preemia"

Teose avamisega tõmmatakse joon alla alates 2022. aastast pea iga nädal noortele kunstnikele antud nädalapreemiatele.

Teos valmis liidu suvelaagris Muhumaal ning seal saab näha umbes 30 liidu liiget, kellest enamik on nädalapreemia laureaadid. Värske teos pole aga märk sellest, et andekad noored kunstnikud, kes tunnustust väärivad, oleksid otsa lõppenud.

"Võib öelda, et õhutame üle võtma seda formaati ja ise mingeid rändformaate looma, sest see töö on väike vimka või nali pideva olelusvõitluse või konkurentsi üle kunstiväljal," sõnas liidu liige Elo Vahtrik.

"Ma arvan, et see töö on lihtsalt sümbol sellest, et ei pea iseenda loodud struktuuri lämbuma, saab minna edasi, kasvada ja see pole kindlasti lõpp, vaid pigem uue teekonna algus," lisas ta.