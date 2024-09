Pärnu linnagaleriis avanes kaks uut näitust

Pärnu linnagalerii kunstnike majas avatud Toomas Kuusingu isikunäitusel "Harilikud maailmad" näeb kunstniku värskemat graafikat ja maale. Kuusingule omaselt on teosed fantaasiarikkad ja vürtsitatud huumoriga. Näitus on mõtteline jätk tema varasematele töödele.

"Harilik maailm on see, kui sa lähed hommikul õue: kõik, mis seal ümberringi toimub, ongi harilik maailm. See sai alguse 2005. aastast, juba siis olid mul "Harilikud inimesed" ja see praegune "Harilikud maailmad" on kõige selle jätk ja see protsess kestab edasi," kommenteeris kunstnik.

Linnagalerii raekoja hoones näeb aga eelkõige performance-kunstnikena tuntud Leedu kunstnikeduo Reda ja Arūnas Uogintai näitust "Olemise eelaimdused". Näitus viib publiku läbi erinevate kunstimeediumide mõtisklema väljamõeldiste, illusioonide ja valeuudiste üle.

"See näitus on inimese mängudest. Enamik maale on agressiivsetest mängudest: meeste agressiivsetest mängudest ja ka teiste agressiivsetest mängudest. Suurim osa väljapanekust on video-performance ja videofilmid, mida Redaga neli aastat tagasi filmisime. Need video-performance'id algasid koroona ajal,

kui meil Leedus oli linn suletud," tutvustas kunstnikeduo.

Šiaulai linnast pärit kunstnikud Reda ja Arunas Uogintai on osalenud paljudel kaasaegse kunsti festivalidel.

Mõlemad Pärnu linnagalerii näitused jäävad avatuks 5. oktoobrini.