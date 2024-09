Linkin Park kuulutas välja uue laulja ja albumi

Neljapäevase live-esinemise ajal avaldas Ameerika rokkbänd Linkin Park, et nendega liituvad lauljana Emily Armstrong ning trummarina Colin Brittain. Lisaks kuulutati välja uus album "From Zero", mis on bändi esimeseks üllitiseks peale endise esilaulja Chester Benningtoni surma 2017. aastal.

Bänd andis välja ka esimese singli "The Emptiness Machine" uuelt albumilt "From Zero", mis ilmub 15. novembril plaadifirma Warner Records alt. Bändi viimane album "One More Light" ilmus 2017. aastal kaks kuud enne Chester Benningtoni surma.

Emily Armstrong on seni olnud bändi Dead Sara esilaulja, Colin Brittain on laulukirjutaja ja produtsendina tegutsenud artistide G Flip ja Illenium ning Jaapani rokkbändi One Ok Rock heaks.

Pressiteates seisab, et bändiliikmed Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell ja Joe Hahn hakkasid viimaste aastate jooksul taas koos käima, kuid selle asemel, et bändiga kohe uuesti algust teha, hakkasid nad töötama koos erinevate muusikutega ja leidsid selle käigus erilise sideme Armstrongi ja Brittainiga.

"Enne Linkin Parki oli meie esimese bändi nimi Xero," sõnas bändi kitarrist ja laulja Mike Shinoda. "Albumi pealkiri viitab nii meie tagasihoidlikule algusele kui ka teekonnale, millel me praegu viibime. Helipildilt ja emotsiooni poolest on see minevikust, olevikust ja tulevikust – see on meile omane sound, kuid täis uut elu. Album sündis sügavast tänust meie uute ja pikaaegsete bändikaaslaste, meie sõprade, perede ja fännide vastu. Me oleme uhked selle üle, mis Linkin Parkist läbi aastate saanud on ning me oleme eesootava üle põnevil," rääkis Shinoda.

Linkin Park alustab 11. septembril uue koosseisuga ka kuuekontserdilist üleilmatuuri. Bänd astub üles Los Angeleses, New Yorgis, Hamburgis, Londonis, Soulis ja Bogotas.