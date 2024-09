Rainer Peterson: Eestis on täiesti tõsiseltvõetav videomängu-tööstus

Videomängumaailma viimase aja suuremaid uudiseid on Playstation 5 Pro, mis kuulutati välja teisipäeval. "See on halvasti peetud saladus, mida on siit ja sealt lekkinud juba umbes aasta, aga tõesti, novembri lõpus tuleb uus Playstation, mis on 45 protsenti võimsam ja jooksutab kindlasti mingeid mänge paremini, aga kui kuulutati välja uue konsooli hind, mis Euroopas saab minimaalselt olema 800 eurot, Eestis tuleb tavaliselt 50 eurot sinna otsa, kui tahad plaadisahtlit, siis tuleb veel 120–130 eurot juurde maksta ja kui tahad ständi ka, siis tuleb veel 30 eurot otsa, nii et see läheb väga kalliks," selgitas Peterson.

Isegi kui Playstation 5 uue versioon annab mingitele mängudele visuaalselt juurde, siis Petersoni sõnul see siiski seda raha väärt ei ole. "Konsooliarendus ja -maastik on praegu veidi keerulises olukorras, keegi ei tea, kuidas see täpselt edasi läheb, aga Playstation 5 Prod saab olema väga raske maha müüa," tõdes Peterson "Terevisioonis".

"Black Myth: Wukong"

Mängudest ilmus suvel Game Science'i toodetud "Black Myth: Wukong", mida oodati pingsalt ja mis fännidele pettumust ei valmistanud. "Ma ei tea, kas see päris kümnest kümme on, aga kindlasti on tegu hea mänguga. Selles mõttes on ta märgiline, et tegu on Hiina stuudio mänguga ja Hiinast on tulnud imelikult vähe suuri mänge, mis lääne mängurile ka meeldida võiksid," rääkis Peterson Hiina mütoloogial põhinevast mängust, mis purustas mängukeskkonnas Steam rekordeid, kui seda mängis korraga üle kahe miljoni inimese.

"Siis, kui neid numbreid natuke rohkem lahkama hakati, siis selgus, et väga paljud neist olidki Hiina mängijad, sest lugu põhineb ju kuulsal Hiina legendil, ahvikuninga lool, millel põhineb ka "Dragonball-Z" sari." Mängija ise haarabki ahvikuninga rolli ja astub võitlusesse erinevate bossidega. "Ta võtab natukene inspiratsioonis Soulsi seeria mängudest, mis on tuntud oma võitluste poolest, kus tuleb väga täpselt tegutseda ja teada, mida teed," lisas Peterson.

"Black Myth: Wukong" Autor/allikas: Kaader mängust

"Graafiline pool on kindlasti väga muljetavaldav. Ta on üks neist mängudest, mis põhineb Unreal Engine 5 mängumootoril, mis on kõige tänapäevasem. Aga eks tal ole probleeme ka. Konsoolidel jäävad mängu mõned vead, arvutitelt nõuab ta ka palju, peab väga võimas masin olema, ja Xboxile ei ole ta isegi veel jõudnud, aga kindlasti hea mäng," sõnas Peterson.

"Star Wars Outlaws"

Star Warsi fännid ootasid pikisilmi avatud maailmaga mängu ning lõpuks saadi Ubisofti toodetud "Star Wars Outlaws", mida ei ole kõige positiivsemalt vastu võetud. Kasutajate hinnanguid koondaval veebilehel Metacritic on mängijate keskmiseks hinnanguks uuele Star Warsi mängule 5.5 punkti kümnest.

Petersoni hinnangul "Outlawsi" mängida tasub, aga mitte praeguse 70-eurose hinnaga ja pigem tasuks oodata jõuludeni või kauemgi, mil võib mängu saada poole või veel odavamalt.

"Aga ma pean ütlema, et mina olen selles leeris, kellele see mäng tegelikult täitsa meeldib. See on Star Warsi mäng, kus sul pole valgusmõõkasid, ei ole jedisid, on rohkem tulistamist, peategelane Kay Vess meenutab pigem Han Solo sugust seiklejat. Ei ole väga palju viiteid olemasolevale Star Warsi maailmale, mis on aastatega natukene tüütuks muutunud. Tegelikult on täitsa tore mäng," leidis Peterson.

"Star Wars Outlaws" Autor/allikas: Kaader mängust/Ubisoft

Positiivse külje pealt tõi Peterson välja, et tootjale vaatamata on mängus vähe n-ö ubisoftilikkust, mis iseloomustab näiteks "Assasins Creedi" mängude seeriat. "Roni torni otsa ja siis sulle avaneb kaart. Seda siin ei ole. Mõned asjad on väga ägedad. Odavama hinnaga on see kindlasti mängimist väärt, kui Star Warsi vastu huvi on."

"Astro Bot"

Soojalt soovitab Peterson platvormimängu "Astro Bot", mis on edasiarendus Playstation 5 kaasa tulnud tasuta mängust, mis tutvustas Playstation 5 võimalusi. "Mul on "Star Wars Outlaws" sellepärast pooleli jäänud, et mulle meeldib hüpata ja karata. Super Mario mängud, isegi uuemad 3D mängud, on alati olnud kõige suuremad lemmikud. Pärast rasket tööpäeva tahaks istuda ja midagi väga positiivset mängida. "Astro Bot" ongi Sony vaste Super Mario mängudele," selgitas Peterson.

"Astro Bot" Autor/allikas: Kaader mängust/Sony

"See on super hästi tehtud, väga palju viiteid vanadele Sony asjadele – "Ape Escape", "Last of Us", "Uncharted" – kõik on siin mainitud ja väga ägedal viisil. Kes tahab Playstationile mängu, mida lastega koos mängida ja kus lapsevanemana ise igav ei hakka ja lapsel on ka põnev, siis soovitan seda. Mitmikmängu küll ei ole, aga pulti saab anda ühelt teisele ja ma arvan, et see on väga lõbusalt veedetud aeg," sõnas Peterson.

Eesti mängud

Petersoni hinnangul on Eestis täitsa tõsiseltvõetav mängutööstus olemas. Üks viimase aja populaarseimaid näited on 21-aastase Tallinlase Mika Klubnika lood "Buckshot Roulette", mida on tänaseks ostetud üle miljoni korra. "See on Eesti mängu kohta väga muljetavaldav number. Paljud meil ei teagi, et see on Eestis tehtud, kui on seda Instagramis või Tiktokis näinud," selgitas

"Tegemist on vene ruletiga, mida mängitakse pumppüssiga. See mäng läks viraalseks, suvel oli streamer'ite seas suvel hitiks. Kontseptsioon on huvitav ja mäng on väga lihvitud. Varsti tuleb ka uuendus, kus on mitmikmängud ja muu. Väga kõva sõna Eestist," kinnitas Peterson.

"Buckshot Roulette" Autor/allikas: Kaader mängust/Critical Reflex

Teine väga head vastukaja saanud Eesti mäng on "Rusty's Retirement". Talutööde simulaator on idle-tüüpi mäng, mis jookseb arvutiekraani all ääres. "Kui sa teed tööd või mingeid muid asju, siis all jookseb mäng, kus on väike farmike, mida sa ehitad. Väga kiiret ei ole, aeg-ajalt vaatad seda dokumendi kirjutamise ajal ja mõtled, kuhu ma need sõstrapõõsad panen. Siis teed ise muid asju edasi, Rusty toimetab mängus edasi ja mõne aja pärast vaatad, et mul on veidi raha tekkinud, istutan siia näiteks kapsad," selgitas Peterson.

"Rusty's Retirement" Autor/allikas: Kaader mängust/Mister Morris Games

Iseloomult meenutab "Rusty's Retirement" kunagist Facebooki mängu Farmville. "Need käisid kõigile närvidele ja tahtsid mängijalt raha. See mäng tahab alguses seitse eurot ja siis ise toimetad edasi. Silm puhkab, talv on tulemas ja siis on tore, kui midagi rohelist ja värvilist on ekraani all osas," tõdes ta.