MTV videoauhindadel võidutses Taylor Swift

Kõige rohkem kuumehikesi sai enda kätte Taylor Swift, kes võitis 12 nominatsioonist seitse auhinda. Swiftist sai esimene artist, kes on võitnud aasta parima video auhinna viiel korral ja eilse noosiga läks ta mööda Beyoncést, kellel oli seni sooloartistidest kõige rohkem ehk 26 VMA-auhinda.

Swiftil on nüüd neid 30, aga Beyoncé 26 otsa saab lisada kaks tükki, mille ta võitis oma tüdrukutebändiga Destiny's Child ja kaks tükki, mis anti The Cartersile ehk Beyoncé koostööprojektile oma abikaasaga Jay-Z.

Kahe auhinnaga jagasid teist kohta Eminem ja Megan Thee Stallion. Ühe auhinna said teiste hulgas Dua Lipa, Tyla, Ariana Grande, Benson Boone, SZA, Billie Eilish ja Sabrina Carpenter.

Houstoni räppari Megan Thee Stallioni juhitud auhinnatseremoonial astusid teiste seas üles Sabrina Carpenter, LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Camilla Cabello, Halsey jt.

Tänavu lisati ka kaks uut auhinnakategooriat – kõige legendaarsem etteaste VMA-del (Katy Perry "Roar") ja parim viraalne muusikavideo (Megan Thee Stallion ja Yuki Chiba – "Mamuhsi"). Mõlemas kategoorias valis võitja publik.

Aasta muusikavideo

Ariana Grande – "We can't be friends (wait for your love)"

Billie Eilish – "Lunch"

Doja Cat – "Paint The Town Red"

Eminem – "Houdini"

SZA – "Snooze"

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

Parim uus artist

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Aasta artist

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Aasta laul

Beyonce – "Texas hold 'em"

Jack Harlow – "Lovin On Me"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Sabrina Carpenter – "Espresso"

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

Teddy Swims – "Lose Control"

Parim hiphop-lugu

Drake feat. Sexxy Red & SZA – "Rich Baby Daddy"

Eminem – "Houdini"

GloRilla – "Yeah Glo!"

Gunna – "Fukumean"

Megan Thee Stallion – "Boa"

Travis Scott ja Playboi Carti – "FE!N"

Parim R&B-lugu

Alicia Keys – "Lifeline"

Muni Long – "Made For Me"

SZA – "Snooze"

Tyla – "Water"

Usher, Summer Walker ja 21 Savage – "Good Good"

Victoria Monet – "On My Mama"

Parim alternatiivne lugu

Benson Boone – "Beautiful Things"

Bleachers – "Tiny Moves"

Hozier – "Too Sweet"

Imagine Dragons – "Eyes Closed"

Linkin Park – "Friendly Fire"

Teddy Swims – "Lose Control (Live)"

Parim latin-lugu

Anitta – "Mil Veces"

Bad Bunny – "Monaco"

Karol G – "Mi ex tenia razon"

Myke Towers – "Lala"

Peso Pluma ja Anitta – "Bellakeo"

Rauw Alejandro – "Touching The Sky"

Shakira ja Cardi B – "Punteria"

Parim afrobeat-lugu

Ayra Starr ja Giveon – "Last Heartbreak Song"

Burna Boy – "City Boys"

Chris Brown, Davido ja Lojay – "Sensational"

Tems – "Love Me JeJe"

Tyla – "Water"

Usher ja Pheelz – "Ruin"

Möödunud suve laul

Ariana Grande – "We can't be friends (wait for your love)"

Benson Boone – "Beautiful Things"

Billie Eilish – "Birds of a feather"

Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"

Charli XCX ja Billie Eilish –" Guess"

Eminem – "Houdini"

Future, Metro Boomin ja Kendrick Lamar – "Like That"

GloRilla ja Megan Thee Stallion – "Wanna Be"

Hozier – "Too Sweet"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Post Malone ja Morgan Wallen – "I Had Some Help"

Sabrina Carpenter – "Please Please Please"

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"

SZA – "Saturn"

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

Tommy Richman – "Million Dollar Baby"

Parim režissööritöö

Ariana Grande – "We can't be friends (wait for your love)" (rež. Christian Breslauer)

Bleachers – "Tiny Moves"

Eminem – "Houdini"

Megan Thee Stallion – "Boa"

Sabrina Carpenter – "Please Please Please"

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

