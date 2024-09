Andrei Liimets sarjast "Baby Reindeer": pärast iga osa tahaks duši alla minna

Los Angeleses jagati tunnustati 76. korda parimaid telesarju ehk jagati välja Emmy'sid. Filmikriitik Andrei Liimetsa sõnul on praegu veel sarjanduses hea aeg, kuid see võib peagi lõppeda.

Ameerika teleloomingu auhinnagala on jagatud kaheks. Pühapäeva õhtul pälvis ajalooline draama "Shōgun" neli Emmy't, nende hulgas kaks näitlejapreemiat ning ka parima draamasarja tunnustuse. Nädal varem anti aga välja ka tehniliste ja loominguliste kategooriate auhinnad, kahe tseremoonia peale kokku korjas "Shōgun" 18 preemiat, millega purustati ka rekord, mitu Emmy't telesari on ühel aastal kogunud. Tegu on ka esimese mitteingliskeelse sarjaga, mis on võitnud parima draamasarja auhinna.

Filmikriitiik Andrei Liimets ütles, et "Shōguni" võidukäigu taga pole ühte kindlat põhjust, pigem saab sari linnukesed kirja mitmes olulises kastis. "Teda eristab paljudest teistest draamasarjadest värskus, mis tuleneb sellest, kelle perspektiivi kaudu seda lugu räägitakse," mainis ta ja lisas, et oleme harjunud selliseid lugusid nägema ja kogema läbi Angloameerika kultuuriruumi, aga antud juhul seatakse keskmesse hoopis Jaapan.

Pühapäeval oli suurvõitjaid kokku kolm. Juba teist aastat järjest jätkus kokanduse köögipoolt avava telesarja "The Bear" edulugu, nelja auhinnaga läks koju ka Netflixi minisari "Baby Reindeer", mis on Liimetsa sõnul saanud küll väga seinast-seina tagasisidet, ent tema kuulub nende hulka, kellele see sari väga meeldib.

"See on selline sari, pärast mille iga osa tahaks duši alla minna ja ma arvan, et see mõju iseenesest on kiiduväärne, kui ehedalt ta suudab tuua vaatajani selle kogemuse, kui keegi tungib sinu ellu, keda sa sinna ei taha," ütles ta ja mainis, et samal ajal on sari ka empaatiline ja hariv.

Andrei Liimetsa arvates võib juhtuda, et lähitulevikus näeme senisest vähem tugevaid telesarju. "Mulle tundub, et praegu on sarjade osas jätkuvalt hea aeg, aga trend on veidi murettekitav, sest kõik voogedastusplatvormid, kes on palju häid sarju tootnud, on oma tootmiseelarveid viimasel ajal kokku tõmmanud ja ilmselt paljud on märganud, et Netflixi ja teistesse platvormidesse ei tule nii sageli olulisi asju kui veel mõne aasta eest tuli. Ma arvan, et peagi see seis enam nii tugev ei ole."