Kontsertklubis Tapper esineb iiri post-rock'i ansambel God Is An Astronaut

Tuleva aasta mais esineb Tallinnas klubis Tapper iiri post-rock'i bänd God Is An Astronaut.

God Is An Astronaut on Iirimaalt pärit post-rock'i bänd, mis alustas tegevust juba 2002. aastal. Bändi atmosfääriline muusika on aastate jooksul kogunud palju austajaid ja nende looming on jätnud sügava jälje post-rock'i žanrisse.

Wicklow'st pärit trio andis 6. septembril Napalm Recordsi alt välja oma uue stuudioalbumi "Embers", mida kontserdil ka esitletakse. Erikülalisena astub üles briti tšellist ja helilooja Jo Quail.

God Is An Astronaut esines Eestis ka 2023. aasta aprillis turnee "The Beginning of The End" raames, mis andis ülevaate bändi loomingust 20 aasta jooksul.