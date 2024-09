Tartu rahvusarhiivi uus püsinäitus uurib, kust pärinevad meie teadmised ajaloost

Näitusel on väljas ligi 100 originaaldokumenti ning foto- ja videomaterjal.

Tegemist on Tartus Nooruse tänaval asuva rahvusarhiivi peahoone teise püsinäitusega. Kui eelmine, seitse aastat üleval olnud näitus keskendus Eesti riigi sünniloole, siis seekord ajalisi raame näitusele ei pandud. Nii võib näha näiteks nii 17. sajandi kirikuraamatut kui ka 90-ndatel kasutusel olnud toidutalonge.

Näituse kuraator Liisi Pabstel kummutas arvamuse, et rahvusarhiivis ei või niisama uudistamas käia. "Nii nagu käiakse muuseumites näitust vaatamas, tulge ka arhiivi näitust vaatama, me väga ootame teid siia," lausus ta ning tõi välja, et näitusel väljas olevate teemade ring on väga lai ning muu hulgas saab tutvuda nii toidumaailma kui ka Eesti krimiajaloga.