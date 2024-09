Arvustus. Taavi Tulevi projekti Hape albumil on tulnuklikkust ja akadeemilist keerukust

"Acid! Muusikaline nähtus, mõeldud ainult visamatele, paneb sind tantsima, liigutab su jalgu!" Niimoodi laulis D-Mob 1988. aastal, raputades Suurbritanniat ning kindlustades stiili positsiooni elektroonilise tantsumuusika maastikul. Projektinime järgi võiks arvata, et Hape on seda suunda esindav autentne klubitümakas, aga ennast vaikusenautijana defineerinud helilooja Taavi Tulevi looming ei ole kunagi olnud eriti etteaimatav. Tema elektronmuusika võib kõlada esiti abstraktsena, kuid sellesse süvenedes tekib kähku arusaamine, et tegemist on kunstnikuga, kelle loodud kõlakeskkonnad on komponeeritud matemaatilise täpsuse ja akadeemilise keerukusega.

Seekord on lastud sahtlist välja viiest instrumentaalpalakesest koosnev minialbum, mis on meeleolult unistav ning olekult variatiivne. Huvitav on kuulata ja jälgida nende saundide keerdkäike – kuidas nad kulgevad, kuhu suubuvad, milliseid kujusid loovad.

"Music Made of Sounds" on träkk, mida võib soovitada diibima elektro austajatele. Robotlikult disainitud gruuvid, millel on siiski omapärane müstiline aura. Kõlaruum, mis tõenäoliselt mõjub ka närvirakkudele ajus stimuleerivalt. Ühise nimetajana on kõigil lugudel tugev rütmiline alus, kuigi biidid ei ole eriti komplekssed – neis domineerib minimaalsus. Jala panevad tatsuma ikkagi. "Serious Business" meenutab psühhedeelsemat remiksi Bobby Kondersi "Nervous Acidist", olles kulgemise poolest rohkem tulnuklik.

Hape on enamjaolt veidrustevaba, kuigi piiride nihutamine tundub Tulevile kutsumusena ning ta kasutab selleks heliefekte, süntesaatoreid ja omamoodi töötlusvõtteid. Kindlasti on tegemist elektronmuusiku siiani kõige rütmilisemate ja tantsulisemate helikiirtega, mis on vägagi techno'd. Kiitus ka ise maalitud naiivselt armsa ja soojalt mõjuva plaadikaane eest.