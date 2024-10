Galerii: Ene-Liis Semper avas EKKM-is isikunäituse

EKKM-i näitus on kantud ajatutest küsimustest, mille üle hakkad mõtlema just sellistel murrangulistel ajajärkudel nagu praegu. Semper ütles, et püüab väljapaneku kaudu aru saada, mis toimub.

"Ma ei saa öelda, kuidas me kõik käituma peaksime, aga lihtsalt peegeldasin enda isiklikku sisetunnet, mis on see murdepunkt, kus püüad veel kinni hoida tavareaalsusest, aga mingisugused muutused on nii tugevad, et peegelduma hakkab pigem see, mis on kadunud, kui see, mis on alles. Selline kummaline alateadlik teemavalik. See on pigem tajupõhine, kui ratsionaalne otsus," selgitas Semper.

2001. aastal esindas Ene-Liis Semper Eestit Veneetsia biennaalil. EKKM-i näitusel on toonasest videost tõukuv teos. Läbivaks teemaks ongi ta isikunäitusel mälu ja selle tekkimine – mida me mäletame ja kuidas. Füüsilisus ja ratsionaalsus on siinjuures teineteist täiendavad.

"Ma olen alati püüdnud neid kahte asja kõrvuti panna, sest meil on hästi majandus- ja mõistuspõhine ühiskond, aga inimesed on ikka kehalised. Kõik see, mida me õpime, tuleb paraku läbi selle kehalise kogemuse, see on täiesti möödapääsmatu," tõdes Semper.

"Kunstnikuna püüdsingi edasi anda seda, kuidas see muutus või kuidas see aeg, kus me oleme, kuidas see koos nende mälufragmentidega, mis mul konkreetselt on, minu vanuses ja minu töökogemusele viidates, kuidas neid üheks tervikuks kokku tuua," lisas ta.

Näitus on avatud 15. detsembrini.