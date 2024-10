Keeleminutid. Sõnaga selgust loomas

Esmapilgul paistab selge sõnumi retsept lihtne. Tuleb valida asjakohane sõnastus, loogiline ülesehitus ja teksti toetav piltmaterjal. Märksa keerulisem on need komponendid kokku panna nii, et inimene leiaks talle vajaliku info kergesti üles, saaks sõnumist aru ja oskaks saadud info põhjal tegutseda, kirjutas EKI tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping "Keeleminutites".

Igaüks meist on tundnud vajadust selgete sõnumite järele. Eriti oluliseks muutub sõnumi selgus mistahes kriisi situatsioonis ning olukorras, kus edastada tuleb valdavalt halbu uudiseid või anda juhiseid. Milliseid käitumisjuhiseid vajame õnnetuse või ohu korral? Milline on inimeste ootus maksufestivali, koroona-aastate või riigieelarve kommunikatsioonile? Selgus, lihtsus sõnades, täpsus faktides ja lugupidamine lugeja vastu.

Esmapilgul paistab selge sõnumi retsept lihtne. Tuleb valida asjakohane sõnastus, loogiline ülesehitus ja teksti toetav piltmaterjal. Märksa keerulisem on need komponendid kokku panna nii, et inimene leiaks talle vajaliku info kergesti üles, saaks sõnumist aru ja oskaks saadud info põhjal tegutseda.

Enamasti oleme harjunud selgeid sõnumeid otsima ja seadma siis, kui soovime, et teised meie seisukohti mõistaks, midagi meie heaks teeks või meilt midagi ostaks. Vähem on räägitud sellest, et selge sõnum võib olla abiks. Näiteks aidata sobivalt tegutseda siis, kui midagi on juba juhtunud. Mulle jäi selge sõnum viimati silma Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini vastuvõtus. Läksin sinna ühel hilisel õhtul, kui iseenda oskused trauma leevendamiseks juba ära olin kasutanud. Kuna mu pöördumine oli igati põhjendatud, suunati mind lahkelt traumakabineti ukse taha. Erialasest huvist tulenevalt olen harjunud märkama tekste pea kõikjal. Nii ka tol õhtul seal – kuigi silmis oli valu ja peas vasardamas mõte, kuidas edasi – märkasin üht teksti.

Traumakabineti uksel oli plakat, mis jäi silma kahel põhjusel. Esiteks oli tegemist ideaalse selge sõnumiga, mis äratas tähelepanu ja oli mõistetav siis, kui mu mõtted pigem mujal. Teiseks oli see mulle abiks iseenda sõnumite seadmisel. Plakatil seisis, et traumakabinetis on oluline arstile võimalikult selgelt öelda, mis juhtus, millal juhtus, kus juhtus, kuidas juhtus. Olulisimad selge sõnumi kriteeriumid olid täidetud, sest leidsin vajaliku info, sain sõnumist aru ja oskasin saadud info põhjal tegutseda. Võiks oletada, et taoline selgekeelne juhis aitab kokku hoida arstide väärtuslikku aega. Siinkohal vaid oletan, sest täpset teadmist pole.

2023. aastal avaldati selge keele ISO standardi esimene osa "Plain language – Part 1: Governing principles and guidelines". Rahvusvaheline standard annab kätte põhikomponendid, mida selge sõnumi seadmiseks kasutada. Vihjatakse muu hulgas vajadusele uurida sõnumi arusaadavust ning arvestada igale keelele eriomaste joontega. Kuigi selge keele mõtteviisi on Eestis teadlikult levitatud juba üle kümne aasta, tunneme endiselt puudust selge eesti keele uuringutest. Selleks et teada saada, mis teeb ühe sõnumi selgeks või ebaselgeks, tuleb seda uurida. Eestikeelset uurimismaterjali õnneks jagub.

Alates 2014. aastast on Eestis on selge keele mõtteviisi levitatud selge sõnumi võistluse kaudu. Ka sel aastal kutsub Eesti Keele Instituut üles märkama neid, kelle ühiskondlikud sõnumid on selged ja arusaadavad. Võistlusele võib esitada kodulehti, blogisid, käsiraamatuid, artikleid, saateid (saatejuhte), plakateid ja muid infomaterjale, mille sõnumid on sisult ja vormilt selged ning mis lähtuvad kasutaja vajadustest. Töid hinnatakse neljas kategoorias: tarbetekst, tarbepilt, tarbetekst koos tarbepildiga ja selge sõnumi edendaja. Võistlustöid oodatakse kuni 1. novembrini. Tulemused tehakse teatavaks ning selge sõnumi tunnusmärgised antakse üle 27. novembril toimuval tänuüritusel.

Selge sõnumi auhinna kandidaate saab esitada siin.