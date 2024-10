Kultuuritoetuste kärbe mõjutab ka Setomaa kultuurielu

Setomaal on paljud kultuurisündmused ja ettevõtmised toimunud tänu riiklikule toetusele. Valitsuse plaanitud kultuuritoetuste kärpeplaan nõuab nüüd ka piiriäärse valla kultuurielus muudatuste tegemist.

"Ütleme nii, et neid täpseid numbreid ei ole mulle keegi veel öelnud, kuid kuulda on, et kultuuriprogrammi kärbe on kuskil viis protsenti ja arengufondi kärbe on suurem, kuskil kümme protsenti. Kui me räägime, et me jälle leelokoori toetust kärbime või mõned üritused ja sündmused jäävad ära, mis tegelikult on meil kultuuri hoidjad, siis see on valus, võib-olla siis teeme vähem," lausus Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Siiski olulised sündmused Setomaal korraldamata ei jää, kuigi ringreise järgmisel aastal jääb kindlasti vähemaks.

"Kui hakata külas käima Tallinnasse või Valgamaale, Mulgimaale, siis see eeldaks sellist lisatoetust või võimalust kompenseerida sõitu, ega see peo pidamine

ja rõõmustamine tuleb hingest ja südamest niisama ka. Alati kui toetatakse on hea, aga kui ära võetakse, siis elu seisma ei jää," rääkis leelokoor Verska Naase juhendaja Jane Vabarna.