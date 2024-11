Villemdrillem avaldas lühialbumi "11"

Räppar Villemdrillem üllatas kuulajaid viieloolise lühialbumiga. Aasta eest teise albumi avaldanud räppar ütles, et ei tahtnud sel aastal ainult singleid avaldada.

Lühialbum "11" on Villemdrillemi väikese unistuse täitumine. "Olen ammu tahtnud teha puhast räppalbumit ning räpp-lühialbumiga ma nüüd hakkama saingi. Korraliku albumiga sain eelmisel aastal maha ja olen mõelnud, et kuidas edasi. Teadsin juba enne Eesti Muusikaauhindasid, et sel aastal ei taha ma ainult singlite avaldamise peale tagasi minna ning mingisuguse projekti ma jälle teen," selgitas räppar.

Aasta alguses tegi Villemdrillem mitmeid kirjutamis-sessioone erinevate produtsentidega ja EP koosnebki kahe erineva stuudiosessiooni materjalist. Räppari enda sõnul sündis EP pigem lihtsalt. "Evertime'iga olen ma juba vana tuttav, tema produktsioon õnnistas ka albumit "Väljateenitud" ja nüüd pani ta õla alla kahe instrumentaaliga, mis "11" peal kõlavad. Palazzo ja Crypticuga tutvusin ma tänu Karl Killingule, kes esiteks nad Eestisse kutsus ning siis ühel päeval nendega sessi sättis. Nendega oli kohe super klikk ning nende saund oli see, mida olen pikalt taga ajanud. Kuttide kolmik töötas nagu kellavärk," sõnas Villemdrillem.

Räppar lisas, et tegi selle projekti endale ja fännidele, kes igatsevad räpile keskendunumat suunda. "See on muss, mille üle olen uhke ja mille pärast ma seda asja üldse tegema hakkasin!" EP kaanekujunduse meisterdas Villem iseseisvalt.