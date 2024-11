Graafikanäitus "Re-Aktsioon" viib läbi puulõike tehnika looduskeskkonda

Nädalane töötuba keskendus iidsele puulõike tehnikale, mis praegu on veidi tagaplaanile jäänud.

"Selle aasta teema oli reaktsioon. Kuna graafika tööprotsessis on hästi palju nii füüsikalisi kui keemilisi reaktsioone, siis seekord olid need reaktsioonid pigem füüsilised, töö ise oli hästi meditatiivne ja füüsiliselt raske. Hästi palju kumab teostest läbi looduskeskkonda ja looduskeskkonna hoiuteemat: näeme vee motiive, puu motiive – kunstnikud on tagasi materiaalsuse juurde jõudnud," tutvustas Muhu Print 2024 korraldaja.

Töötuba juhendas soome kunstnik Noora Nio-Juss, kelle monumentaalsed ja kirkad teosed inspireerisid ka teisi katsetama puulõike võimalusi

"Töötoa lõpuaktsioon toimus viimasel päeval, kus ühistööna trükiti 20-ruutmeetrine teos, kus laotati söögilauale, kus me iga päev kõik sõime, kõik trükiplaadid, ja siis tehti suur ühine tõmmis neilt plaatidelt," kirjeldas Toom.

Ühisnäitus on üleval kaks nädalat ARS-i kunstilinnaku GÜ galeriis.