Tallinna Kirjanduskeskus kuulutas välja Tammsaare muuseumi projekteerimishanke

Tallinna Kirjanduskeskuse juhi Maarja Vaino sõnul on Tammsaare maja oodanud renoveerimist pikki aastaid. "Maja on vana. See sai valmis aastal 1875. Selle aja jooksul ei ole minu teada sel majal talasid eriti palju vahetatud – ühel poolel on, aga teisel poolel on need täiesti vajunud. Juba aastaid hoiame hinge kinni, kui meil kooligrupid käivad, et kuidas põrandatalad vastu peavad, sest põrandad ikkagi õõtsuvad. Ka laudis on väga kehvas seisus, mõnes kohas on lausa augud sees. See ei ole hea maja üldisele tervisele ega maja kütmise seisukohalt," tõi ta välja.

Lisaks soovitakse muuseumit uuendada ja tekitata sellele uusi funktsioone. Esimesele korrusele soovitakse luua kirjanikele residentuurikorter ning suurem näituste ja ürituste korraldamise ruum.

"Selle mõte on, et kirjanikud, ennekõike Eesti kirjanikud, saaksid mõnda aega siin elada ja töötada. Mõte kirjutada Tammsaare majas oma järgmist romaani võiks nii mõnelegi kirjanikule vägagi ahvatlev olla," usub Vaino.

Maja renoveerimine ei ole aga kergete killast. Vaino sõnul tuleb arvestada nii Tammsaare pärandi hoidmise kui ka ajalooliselt väärtusliku maja renoveerimisega.

"See seab loomulikult väga palju piiranguid ja väga palju nõudmisi, et me suudaksime maja renoveerida niisugusena, nagu see on ehitatud. /---/ See muudab kogu renoveerimise keeruliseks, kalliks ja aeganõudvaks," tõdes Vaino.

Vaino sõnul loodetakse renoveerimisega alustada 2025. aasta lõpus või 2026. alguses. "See protsess tuleb väga-väga pikk," märkis ta.