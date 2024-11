Tänavune Hea Sõna laureaat on Timo Tarve

Aunimetusega koos anti Tarvele üle ka Leonhard Lapini graafiline leht "Hea Sõna".

Hea Sõna auhinnaga märgib Ajakirjanike Liit ajakirjanikku, kel on selge, keelt hoidev ja isikupärane väljendusviis. Kuku Raadios on Tarve töötanud 24 aastat, jagades end sise- ja spordiuudiste, ühiskonnasaadete ja mälumängude vahel.

"Hea sõna on minu jaoks esmajoones see, kui ta on hästi esile kantud, ta on kuuldav, ta on kõlav ja ta on arusaadav," ütles Timo Tarve.

Tarve sõnul on ta mõelnud selle peale, mis hoiab teda ajakirjanduses. "Ma arvan, et ühel hetkel sa tajud selle olukorra ära, et oled osa selle raadioajakirjanduse vereringlusest, see ei ole enam amet, see on juba hingeseisund," lisas Tarve.