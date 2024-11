Ajukaja ja Mart Avi andsid välja ühisalbumi "Death of Music"

Eesti alternatiivmuusika kahe olulise tegija Marti Avi ja Ajukaja ehk Raul Saaremetsa väljalase koosneb 16 loost, mis kestavad kokku 66 minutit ja mille mõned alged viivad juba 13 aasta taha.

"On plaate, mis tabavad nagu vilisev kuul õigel hetkel, rebides muusika lõhki ja paljastades selle lagunenud koed, et luua midagi uut. Me usume, et see on üks sellistest plaatidest," kirjeldasid plaati autorid ise.

Tegutsedes samaaegselt mitmes muusikalises paralleeluniversumis, mis aeg-ajalt ühtaegu piire nihutavas ja tuttavlikus popis kohtuvad, on Ajukaja ja Mart Avi koostöös varem ilmunud singel "Scorpio" (2020) ja lühialbum "Nolk" (2021). Käesolevat albumit on singlitena sisse juhatanud aastatagune nimilugu "Death of Music" ja "Somewhere in Time".

Album on kuulatav kõikidel voogedastusplatvormidel ning ilmub duubel-albumina peagi ka vinüülil.