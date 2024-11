Viljandi volikogu ei toetanud plaani luua Viljandi muuseumi juhtimiseks sihtasutus

Viljandi linnavolikogu ei toetanud kümme aastat küpsenud mõtet luua Viljandi muuseumi juhtimiseks sihtasutus, mille asutajad on Viljandi linn ja Eesti riik.

Ühtse juhtimise alla taheti viia riigile kuuluv Viljandi muuseum ja selle filiaal, helilooja Mart Saare muuseum Hüpassaares ning Viljandi linnale kuuluv Kondase keskus. Sihtasutus oleks koordineerinud ka tegevusi vanas veetornis ja lossimägedes.

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütles volikogu eel, et tema näeb koos riigiga muuseumi sihtasutuses osalemises eelkõige võimalusi kohaliku kultuurielu elavdamiseks.

"Volikogule esitatud eelnõu järgi läheks linna poolt sihtasutusse kaasa Kondase keskuse tegevus ja Viljandi vana veetorni sisutegevused koos selle kui turismiobjekti haldamisega. Varasid ja kinnisvara me sinna sihtasutusse kaasa ei paneks, ainult oma sisutegevused koos seni selleks eraldatud eelarvega," sõnas Konovalov.

Viljandi linnale kuuluv Kondase keskus on seni olnud üsna ebaloogiliselt linnaraamatukogu või Sakala keskuse allüksus. Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi leiab, et kahe muuseumi ühendamine oleks muuseumi toimimise seisukohalt päris õige samm.

Kondase keskus. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

"Sisuliselt me teeks ikkagi täpselt samamoodi tööd nagu enne. Aga võib-olla mingite haridusprogrammide tegemine või Viljandi muuseumi museaalide kasutamine, mida me oleme ka siiani koguaeg teinud, oleks võib-olla lihtsalt ligipääsu poolest parem," rääkis Vallikivi.

Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ütles aga, et kultuuriministeerium on riigiasutust Viljandi muuseum oma kaelast ära sokutada üritanud juba kümme aastat. Kui linn nüüd pakkumise vastu võtab, on Viljandi tema hinnangul selge kaotaja.

"Arvestades tänast majanduslikku seisu, ei kujuta ma ette, mis tulevikus Viljandi muuseumit ees ootab, kui Eesti riik otsustab siin olulisel moel ennast koomale tõmmata, ja seda ta kindlasti ka teeb. Nii et palun – tehke riigi sihtasutus ja küll Viljandi ka siis oma panuse sinna annab," ütles Pihlak.

Kuigi volikogu istungil oli tunda kerget eelhäälestust positiivseks otsuseks, oli tulemus ootamatu. "Otsus oli väga tasavägine – 13:11 ehk Viljandi volikogu ja volinikud otsustasid mitte osaleda sihtasutuse loomises koos riigiga," avaldas Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt.

"Edaspidi teeb riik praegust riigiasutust Viljandi muuseum puudutavad otsused ise. Tänasel kujul muuseumi tegevus meie soove ei rahulda, me leiame, et maksumaksja raha saaks paremini kasutada. Aga konkreetseid otsuseid me veel ei ole jõudnud teha," ütles kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa.