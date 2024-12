EKA galeriis algas vabade kunstide teaduskonna hindamismaraton

EKA galeriis ja üldaladel on nii hindajatele kui kõigile kunstihuvilistele väljas erinevate vabade kunstide eriala üliõpilaste looming. Igal õhtul pannakse vaid üheks päevaks üles uued kursusetööd.

Galerii avalöögi tegid fotograafia teise kursuse tudengid, kelle väljapanek kannab ühist pealkirja: "Metamorfoos". Kursuse juhendaja on fotokunstnik Krista Mölder, kes pakkus õpilastele inspiratsiooni allikana kirjandustekste, mille rütmidest ja ridade vahele peidetud sõnumitest said alguse erinevates meediumides tööd.

"Mulle tundub, et õppeprotsessi üks osa ongi see usalduse ja avanemise ja enda sees oleva sõnumi lahtimõtestamisega tegelemine. Võib-olla ma mõne inimese puhul näen seda, et on töötatud üle, on isegi liiga palju töötatud, et võib-olla mõnes kohas vähem oleks olnud kõnekam või nagu veenvam," leidis kursuse juhendaja Mölder.