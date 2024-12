Riina Põldroos: Kumus avatud isa näitus on nagu loominguline plahvatus

"See näitus on nagu loominguline plahvatus. Kõik koos, see pikk 70 aastat loomingut, mis seal väljas on, on tõesti väga uhke," kirjeldas Riina Põldroos "Vikerhommikule" antud intervjuus.

Tütre sõnul on nad isaga loojatena päris sarnased. "Kuigi meedium, mida kasutame, on päris erinev, aga loominguline alge on päris sarnane. Ma olen väikse tüdrukuna seda loomisprotsessi kogu aeg vaadanud ja kopeerinud, et kuidas see käib, millise põhjalikkusega Enn kõike teeb, kuidas ta läheb piltidesse sisse ja kogu aeg mõtleb, mis on järgmine," rääkis ta.

Viimastel aastatel on 91-aastane Enn Põldroos tegelenud digikunstniga. "Ta ei maali pintsliga juba päris mitu aastat. Maalides tuleb see sammude arv päris suur, kogu aeg on vaja lähemalt ja kaugemalt vaadata, kuhu pintslilöök järgmisena teha. See on päris korralik füüsiline töö, kuigi võib tunduda, et mis seal ikka, istud hommikust õhtuni pintslike käes," selgitas Põldroos. "See on tõesti väga kihvt, kuidas ta neid programme valdab. Tema looming on hoopis teisele tasandile ja teistsuguseks läinud. Isegi kui ta ei jaksa lõuendi ees püsti seista, siis vaimuteravus on alles."

Näituse kuraator Anders Härm on öelnud, et Enn Põldroos on väga seiklushimuline kunstniks. "Kui vaadata näitusel väljas olevaid töid, siis need on nii erinevad, aga samas on seal tohutu ühe suure vaimu hõng. Need tööd on vahepeal tohutult õrnad, siis tohutult jõulised, humoorikad, väga tõsised. Ka värvide mõttes on mõni meeletult värviline, mõni on aga pruunides, väga peentes toonides," kirjeldas Riina.

Tütar usub, et isa produktiivsuse taga on sisemine patarei, mis paneb asju tegema. "Sa ei saa teistmoodi. Siis ongi väga keeruline asju mitte teha, niisama vakka istuda," lausus ta.