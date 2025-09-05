Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

Kunstiteadlane ja kuraator Anders Härm rääkis ERR-ile antud intervjuus, et veel juulikuus käis tal Enn Põldroosiga aktiivne suhtlus, kui kunstnik talle oma uusi digipilte saatis. Härmi sõnul oli Põldroos vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja.

"Jälg, mille Enn Põldroos nii maalikunsti kui ka monumentaalkunsti jättis, on väga suur, võiks öelda üüratu. Nagu ta ka ise ennast nimetas, oli ta ENSV kunstielu hall kardinal. Mingis mõttes oli Põldroos suur niiditõmbaja ja lisaks sellele erakordselt andekas ja mitmekülgne maalikunstnik. Väga pika ja viljaka karjääriga, mis kestis üle 70 aasta," meenutas 92-aastasena meie hulgast lahkunud Eesti kunsti suurkuju ja ühiskonnategelast kunstiteadlane ja kuraator Anders Härm.

Härmi sõnul oli Põldroos hästi oluline figuur sõjajärgses kunstis. "Võib-olla ka tänu oma perekondlikule kuuluvusele ja taustale oli tal mõnevõrra rohkem võimalik kui mõnel teisel, ja ta kindlasti kasutas seda mitte ainult enda, vaid ka väga paljude teiste kunstnike hüvanguks ära," nentis Härm. "Kõik need olulised 1950. aastate noortenäitused, mis markeerivad mingis mõttes tagasipöördumist modernismi radadele ja tema tegevus maalikunstnike liidu juures."

Härm tõi välja Põldroosi loomingulise kõrgvormi perioodid 1960. aastate lõpus, 1970. ja 1980. aastatel, mis jätsid väga tugeva jälje Eesti kunstiajalukku. "Raske on tema tähtsust alahinnata," lisas Härm.

"1985. aastal sai Põldroosist Kunstnike Liidu president ja sellega seoses, aga mitte ainult sellega seoses, ta oleks poliitiliste sündmuste keerisesse sattunud nii või teisiti, oli ta tugev tõukejõud, kes jõudis loomeliitude pleenumi korraldamiseni, Rahvarindesse, jõudis kõikide nende oluliste sündmuste juures olla ja oma naha ning karvad sõna otseses mõttes mängu panna," tõdes Härm.

Härmi sõnul on Põldroos oma väga rikkalikes ja suurepäraselt kirjutatud memuaarides meenutanud oma poliitikukarjääri ja ka seda hirmu, mida ta tol hetkel tundis. "Kohver oli tal alati pakitud ja alati oli välja mõeldud ka umbes kolm-neli marsruuti, kuidas Tallinnast välja sõita, kui midagi peaks halvasti minema. See oli tema elus väike peatükk, aga Eesti rahva elus väga oluline peatükk," sõnas Härm.

Veel juulikuus oli Härmil Põldroosiga aktiivne suhtlus. "Ta saatis mulle oma uusi pilte näha, ta oli tõeliselt täis tegutsemistahet, ta tegi sel perioodil vist 20 uut digipilti, millega ta viimasel ajal jõudluse vähenedes üksnes saigi tegeleda. Ta oli vitaalne lõpuni välja."

Enn Põldroos on Eesti kultuuriloo üks viljakamaid autoreid, kes teostas end nii maalis, monumentaalkunstis ja ka kirjanduses. Maalikunsti õppis Põldroos 1950. aastatel Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Sealt sai alguse ta kunstnikukarjäär, mis kestis üle 70 aasta.

1980. aastate lõpus osales Põldroos aktiivselt ka poliitikas, ta oli Rahvarinde asutaja ja Ülemnõukogu saadik, kui toimus hääletus iseseisvuse taastamise üle. Enn Põldroosi loomingut on pärjatud rohkete kunstiauhindadega ning teda on tunnustatud Riigivapi IV klassi ja III klassi teenetemärgiga.