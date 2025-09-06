Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

Kunstnik Jaan Elken rääkis "Ringvaates", et 92-aastaselt meie hulgast lahkunud maalikunstnik, kirjanik ja poliitik Enn Põldroos oli visionäär, kes nägi, kuhu tulevik suundub. Elken tõi välja, et Põldroos ei ole oma loomingut kunagi ka hermeetiliste seintega ümbritsenud.

"Mõeldes Enn Põldroosile, meenub mulle esimese asjana Eesti iseseisvumine. Kui ta poliitikasse siirdus, oli ta seal nii võimsalt esil, varem ta tegutses juba loomeliitude nõukogus ja kuulus seal ka tuumikusse. Põldroosi enesekehtestamine kunstnikuna toimuski suuresti viimase 35 aasta jooksul, mis on väga viljakad olnud," ütles kunstnik Jaan Elken.

Põldroosi hiljutine ülevaatenäitus Kumus tõi kõik kunstniku loometee kümnendid esile. " See oli väga võimas ja mitmetahuline näitus. Ta on kogu aeg olnud superkunstnik, 1992. aastal poliitikast loobudes oli ta 1995 – 1998 Kunstnike Liidu esimees. 1995. aastal läksin ma Maalikunstnike Liitu juhtima ja siis me juba puutusime väga tihedasti kokku," ütles Elken.

Elkeni sõnul on Põldroos katsetanud väga paljude stiilidega ja väga tulemuslikult. "Ta on olnud formaadilt kõige suuremate tööde autor. Ta on teinud Linnahallile hiigeltekstiili, gobelääni, Eesti saatkonnale Moskvas üle seina maalingud, Eesti Rahvusraamatukogule, Tartu Ülikoolile," nentis Elken.

Kunstnik tõi välja, et Põldroos ei ole oma loomingut hermeetiliste seintega ümbritsenud. "Kümme-viisteist aastat tagasi võis tema töid täiesti mõistlike hindadega osta Draakoni galeriist, mis oli tol ajal Kunstnike Liidu all. 1500 euroga sai imelise Põldroosi maali. Praegu peab ühe nulli kindlasti otsa panema, ja sealt edasi," ütles Elken.

Vanemas eas võttis Põldroos kasutusele digivahendid. "Ta nägi, kuhu tulevik suundub ja ta selles mõttes oli visionäär, et juba paarkümmend aastat tegeles sellega, miksis oma vanade tööde lõike, siis tuli plakati sarnaste toodetega välja," nentis Elken.

Eesti Kunstnike Liidul olid tol ajal veel teemanäitused ja Elkeni sõnul kandideeris Põldroos 2010. aastal sinna nagu teisedki, võitis selle ja kureeris väga huvitava näituse "Vastandumised". "Selle juures oli pikk traktaat, mis viib elu edasi, erinevad vaatepunktid, näiteks et tsiviliseeritud vaidlused viivad elu edasi, ja sinna näituse juurde kutsus ta mu kujundajaks."