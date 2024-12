Kesk-Eesti kunstnike ateljeepind läheb Paides lammutamisele

Paide vallitorni taevakorrusele on koondatud 17 Kesk-Eestiga seotud kunstniku tööd, mis aitavad leida õnne valemit. Ühisnäitusel saab kogeda, kui mitmekülgne on sealsete kunstnike loomelend ja kuidas teostes peegelduvad viimase aasta tormilised sündmused ja emotsioonid.

"On portreesid, on ka sellist abstraktsemat kunsti, nii kuidas keegi seda väljendust on mõelnud. Võib ka olla nii, et kunstnik ise on õnnelik selle töö taga," tutvustas kunstnik Ulvi Oro.

Kesk-Eesti Kunstnike Liit sündis veebruaris 2020, selle eestvedajad on kunstnikud Margus Tiitsmaa ja Ulvi Oro. Peamine eesmärk on olnud Järvamaa ja Kesk-Eestiga seotud kunstnike ühisnäituste korraldamine. Liidu kasutada on Paides Tööstuse tänava kontorihoone teine korrus, seal asuvad kunstnike ateljeed ja ka ruumid teoste hoiustamiseks.

"Kui vaadata neid ruume, siis nad on loomingut ikka paksult täis. Praegu oleme me Oro Ulviga siin kahekesi jäänud ateljeed kasutama, enne oli siin Kristjan Juusu. Siin on veel olnud tegelasi, kes suuremal või vähemal määral, aga praegu rendileping lõpeb ja kohe me kolime ka siit ära," rääkis Tiitsmaa.

Vana kontorihoone jääb ette leivatööstuse laiendusele. Tahtmine koos Tiitsmaaga tegutseda ja jätkata on Oro sõnul alles. "Nüüd on lihtsalt probleem, et kust need uued ruumid leida, see ei ole nii väga lihtne siin Paides. Ateljeeks sobilikke ruume on suhteliselt raske raske leida," nentis ta.

Kesk-Eesti kunstnike loomingu ülevaadet Paide vallitornis saab külastada 31. märtsini.