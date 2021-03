Värske Kesk-Eesti Kunstnike Liit jõudis oma esimese näituseni

Idee Järvamaal ja Kesk-Eestis tegutsevad kunstnikud kokku koondada käis välja Sorge ehk Margus Tiitsmaa, teda toetas Ulvi Oro ja nii möödud aasta veebruaris oma kunstnike liit ametlikult ära loodigi. Praegu kuulub ühendusse 12 kunstnikku.

"Mittetulundusühing võib-olla on hea lihtsalt asjaajamisel, et oleks juriidiliselt mingisugune üksus. Aga muidu, et miks seda Kesk-Eestile vaja on, ega seda ei oskagi öelda," rääkis kunstnik Ulvi Oro "Aktuaalsele kaamerale". "Mingisugust kuuluvustunnet ja võib-olla täita natuke seda tühimikku, mis siin Tallinna ja Tartu vahel on. Praegu on meil inimesed, kes on huvi tundnud, kelle juured on Järvamaal või kes on kolinud siia või elamise soetanud. Mingi seotus ikkagi on inimestel."

Liidu peamine eesmärk on näituste korraldamaine, esimesel korral töid oma tööd välja Eva Elise Oll, Sven-Erik Stamberg, Eva Vint, Eero Ijavoinen, Ulvi Oro, Mari Kartau, Marju Bormeister, Raija Merilä, Margus Tiitsmaa, Meeland Sepp, Erki Kasemets, Enn Mikker, Andres Pleesi ja Kadri Bormeister.

Kas kunstnikke ennast üllatab, et Kesk-Eestis on üldse niipalju kunstnikke või on olemas ambitsioon moodustada kunstnike ühendus? "Ei, absoluutselt ei üllata," ütles kunstnik ja kunstikriitik Mari Kartau. "Kunagi olid ju näiteks Paides väga suurejoonelised tegevuskunsti festivalid ja nii mõnedki inimesed, kes siin osalevad, osalesid omal ajal ka nendel. Ja minu meelest see on lihtsalt ühe traditsiooni selline veidi hillitsetum jätk minu jaoks."

Kunstigaleriide külastamise keelu lõpuni saab Kesk-Eesti Kunstnike Liidu esimest näitust külastada ainult Türi kultuurikeskuse Facebooki akna kaudu.