Isikunäituse avanud Signe Kivi: olen olnud suur muutuja

Kunstniku sõnul sai käsitrükist tema suur armastus juba ERKI kolmandal kursusel, kui dotsent Maasike Maasik hakkas andma trükikursust. Ehkki elu on teinud vahepeal kannapöördeid ja pakkunud mitmeid uusi verstaposte, on nüüd varasema loomingu kõrval väljas ka värsked, just selle näituse jaoks trükitud tekstiilid. Tööde kõrval on näha ka loomeprotsess ise, mis on jäädvustatud videofilmile.

"Olles enda vastu kriitiline, pean ütlema, et on olnud pikk periood, kus ma olen põdenud, et olen teinud liiga palju erinevaid asju. Me teame ju maailmas kunstnikke, kes alustavad ja teevad ning kõik läheb paremaks, siis natuke igavamaks ja siis jälle paremaks, ja neid, kes muutuvad. Täna võin öelda, et üks ei ole parem kui teine. Mina olen olnud suur muutuja, sellel on olnud omad põhjused. Võin üle pika aja kunstnikuna öelda, et ma olen nende töödega rahul," rääkis Kivi "Aktuaalsele kaamerale".