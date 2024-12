Tuleva aasta alguses jõuab kinodesse Arko Oki 3D-dokfilm "Ma sündisin garaažis"

Filmi peategelane on väikelinna garaažist Eesti tipparhitektiks tõusnud ja taasiseseisvunud Eesti arhitektuurimaastikule märkimisväärset mõju avaldanud arhitekt Emil Urbel, kes on kuulus nii oma uhkete valgete villade kui ühiskondlike hoonete poolest. Film avab arhitekti loomemeetodit ja vaimukat tagasisidet kaasaegsele arhitektuurile laiemalt.

"Ma sündisin garaažis" tõstatab küsimuse, kuidas leiab arhitekt tasakaalupunkti tellija unistuste, võimaluste ja hea maitse vahel. Millega peab olema kooskõlas hea maja? Milline on hea arhitektuur? Milline on õige linn? Kas võiksime teada õnnestunumaid rajatisi ja nende autoreid-arhitekte-sisekujundajaid nimepidi, olla ruumiteadlikumad? Kas märkame arhitektuuri liiga hilja?

"Mees, kes on "sündinud garaažis" ja pole ise kunagi majas elanud, on fenomen ja selle filmi avastamisobjekt", ütles filmi režissöör Arko Okk.

"Ma sündisin garaažis" tootjaks on Acuba Film Eestist. 3D eest hoolitses Kaspar Kallas, kes lõi stereograafia ka Werner Herzogi filmile "Cave of Forgotten Dreams". Muusika on kirjutanud katalaani helilooja Xavier Capellas.