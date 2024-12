Pildid: Kaspar Talli isikunäitus viib vaatajad maagilise ja reaalse piirile

Näitusel eksponeeritud teosed on loodud hariliku pliiatsiga, põimides kunstniku sisekaemuse Saaremaa lummava loodusega. "Soovin tuua vaatajateni sümboliterohkes võtmes loodusvaated, mis on inspireeritud Saaremaa motiividest. Need muinasjutulised metsad ja sood on olnud minu loomingu allikaks, aidates avastada looduse sügavaid ja salapäraseid kihte," sõnas kunstnik.

Näituse keskse töö "Embamine taevarannal" loomise hetk langes pandeemia-ajale, mil kehtestati piirangud. Teose inspiratsiooniks on isoleerituse ja vabaduse kontrast: jäätunud ja praguneval järveveel embab inimene vabadusse lendavat luike.

"Pragunev jää sümboliseerib looduse pidevat muutumist. Igapäevased rutiinielemendid on looduse keskel kui võõrkehad. Ka inimene on looduse osa ja suudab transformeeruda, jättes seljataha rutiinse ning avasta uue perspektiivi," selgitas Tall.

Näitus on Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis avatud 16. veebruarini.